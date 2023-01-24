Такой день. Требование снести "Дубай" в Барнауле и общественность против крупного ЖК

О главных событиях Алтайского края за 23 января

24 января 2023, 00:05, ИА Амител

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Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина ответила на критику по поводу субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг – в Сети некоторые местные жители стали жаловаться, что её размер составляет всего 500 рублей. По словам Оськиной, в действительности средняя сумма субсидии в пять раз выше, а получить небольшую компенсацию могут и те люди, у которых высокие доходы.

Алтайский арбитражный суд назначил экспертизу по иску комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула о сносе кафе "Дубай Мастер-шеф" на Павловском тракте, 138/1. До объявления результатов проверки производство по делу приостановлено, следует из материалов на сайте Арбитражного суда Алтайского края.

Возведение крупного ЖК в лесном массиве на Змеиногорском тракте может "забуксовать". Против комплекса выступают жильцы соседних многоэтажек, которые пытаются спасти от вырубки более гектара леса. Свою позицию они выразили на прошедших публичных обсуждениях, организованных застройщиком ради смены назначения земельного участка. При этом концепцию ЖК девелопер уже презентовал в конце 2022 года. Застройщик обещал, что максимально сохранит все деревья на участке.

Отдельные категории льготников в Алтайском крае смогут получить по 100 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на газификацию. Перечень категорий граждан, которым положены выплаты, расширили с 13 января.

Теперь выплаты положены многодетным семьям, членам семей мобилизованных граждан, членам семей погибших ветеранов боевых действий, заявили в АКЗС. Также в ближайшее время будет решён вопрос о предоставлении субсидий тем же категориям на покупку газового оборудования и проведение работ на территории участка.