Глава Минсоцзащиты Алтайского края ответила на критику по поводу субсидий на ЖКУ

За таким видом помощи могут обратиться семьи не только малоимущие, но и те, в которых доход составляет более 20 тысяч рублей на каждого члена семьи

23 января 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина ответила на критику по поводу субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает "Бийский рабочий", в Сети некоторые местные жители стали жаловаться, что её размер составляет всего 500 рублей. По словам Оськиной, в действительности средняя сумма субсидии в пять раз выше, а получить небольшую компенсацию могут те люди, у которых высокие доходы.

Она подчеркнула, что за таким видом помощи могут обратиться семьи не только с низкими доходами, но и те, в которых доход составляет более 20 тысяч рублей на каждого члена семьи.

"Право на субсидию, а также её размер напрямую зависят от доходов семьи. Я уже сказала, что субсидию могут получать не только малоимущие граждане. В отопительный период при доходе на человека в семье не более 20 тысяч рублей также можно обратиться за субсидией. Чем ниже доход, тем выше размер субсидии", – заявила Оськина.

Министр привела некоторые примеры. Так, одинокий пенсионер с пенсией 15 тысяч рублей сможет получить субсидию 4,4 тысячи. Если доход составляет 20 тысяч рублей, то субсидия будет меньше – 3,55 тыс. рублей. При доходе в 30 тысяч рублей она будет ещё меньше – 500 рублей. Вместе с тем семья из четырёх человек, у которой доход 40 тысяч в месяц, сможет получить субсидию до 10 тысяч рублей.

При этом Оськина подчеркнула, что субсидия не может превышать фактических расходов на ЖКХ. Кроме того, её не назначают летом, вне отопительного сезона.

Напомним, что перед Новым годом барнаульцы стали массово жаловаться на суммы за ЖКУ, пришедшие в декабре. Во многих квитанциях платежи выросли в 1,5-2 раза, или на несколько тысяч рублей. К примеру, "коммуналка" в стандартной "трёшке" поднялась сразу с 4,7 тысячи рублей до 7,7 тысячи. "Виной" всему стал рост тарифов в первый месяц зимы, а также несколько холодных недель в конце ноября – начале декабре, когда увеличилось потребление тепла.

Как подчёркивал директор теплосбытового подразделения СГК Игорь Холодков, вопреки мнению отдельных барнаульцев СГК на самом деле невыгодно искусственно "перетапливать" жилые дома, сжигать больше угля и тем самым увеличивать плату в квитанциях горожан.