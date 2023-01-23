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Глава Минсоцзащиты Алтайского края ответила на критику по поводу субсидий на ЖКУ

За таким видом помощи могут обратиться семьи не только малоимущие, но и те, в которых доход составляет более 20 тысяч рублей на каждого члена семьи

23 января 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина ответила на критику по поводу субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает "Бийский рабочий", в Сети некоторые местные жители стали жаловаться, что её размер составляет всего 500 рублей. По словам Оськиной, в действительности средняя сумма субсидии в пять раз выше, а получить небольшую компенсацию могут те люди, у которых высокие доходы. 

Она подчеркнула, что за таким видом помощи могут обратиться семьи не только с низкими доходами, но и те, в которых доход составляет более 20 тысяч рублей на каждого члена семьи.

"Право на субсидию, а также её размер напрямую зависят от доходов семьи. Я уже сказала, что субсидию могут получать не только малоимущие граждане. В отопительный период при доходе на человека в семье не более 20 тысяч рублей также можно обратиться за субсидией. Чем ниже доход, тем выше размер субсидии", – заявила Оськина.

Министр привела некоторые примеры. Так, одинокий пенсионер с пенсией 15 тысяч рублей сможет получить субсидию 4,4 тысячи. Если доход составляет 20 тысяч рублей, то субсидия будет меньше – 3,55 тыс. рублей. При доходе в 30 тысяч рублей она будет ещё меньше – 500 рублей. Вместе с тем семья из четырёх человек, у которой доход 40 тысяч в месяц, сможет получить субсидию до 10 тысяч рублей.

При этом Оськина подчеркнула, что субсидия не может превышать фактических расходов на ЖКХ. Кроме того, её не назначают летом, вне отопительного сезона.

Напомним, что перед Новым годом барнаульцы стали массово жаловаться на суммы за ЖКУ, пришедшие в декабре. Во многих квитанциях платежи выросли в 1,5-2 раза, или на несколько тысяч рублей. К примеру, "коммуналка" в стандартной "трёшке" поднялась сразу с 4,7 тысячи рублей до 7,7 тысячи. "Виной" всему стал рост тарифов в первый месяц зимы, а также несколько холодных недель в конце ноября – начале декабре, когда увеличилось потребление тепла.

Как подчёркивал директор теплосбытового подразделения СГК Игорь Холодков, вопреки мнению отдельных барнаульцев СГК на самом деле невыгодно искусственно "перетапливать" жилые дома, сжигать больше угля и тем самым увеличивать плату в квитанциях горожан.

 

Комментарии 20

  • Доход 14000, субсидия 1800, коммуналку повысили, а субсидию нет.
    23 января, Гость   Ответить
  • Как же так. Я живу одна, пенсия 18341руб. Субсидию начислили 1493-41. Какие 3000, откуда и кому. Почему нельзя написать просто правду. Надоело враньё.
    23 января, Гость   Ответить
  • Не та ли эта Оськина, которая свалила, в разгар пандемии, в Таиланд, на отдых???
    23 января, Гость   Ответить
  • Бла, Бла, Бла...
    23 января, Гость   Ответить
  • При этом Оськина подчеркнула, что субсидия не может превышать фактических расходов на ЖКХ. Кроме того, её не назначают летом, вне отопительного сезона.------------------------Пусть Оськина изучит законодательство РФ. Там ясно сказано, что субсидия назначается , если плата ЖКХ составляет более 18% от дохода человека. Сумма квитанции и в межотопительный сезон может быть больше, чем эти проценты.
    23 января, Гость   Ответить
  • Очень интересно конечно, но как ее оформить, если в госуслугах написано, что данная услуга недоступна в Алтайском крае?
    24 января, Гость   Ответить
  • Врут, как дышат. Срубить бабла хотели, а народ возмутился. Вот и закрутились с дотациями.
    24 января, Гость   Ответить
  • При этом Оськина подчеркнула, что субсидия не может превышать фактических расходов на ЖКХ. Кроме того, её не назначают летом, вне отопительного сезона. А как тогда возможно получить, что пишет Оськина Вместе с тем семья из четырёх человек, у которой доход 40 тысяч в месяц, сможет получить субсидию до 10 тысяч рублей. 10 тысяч однозначно превышает фактические расходы ЖКХ. ПОЛНАЯ ЧУШЬ НАПИСАНА.
    24 января, Гость   Ответить
  • Даже объяснить нормально не могут! Или уже и не хотят, и так все "проглотим" :)
    24 января, Гость   Ответить
  • Все вранье сплошное. Как им спится после того, как врут бесссовестно тысячам людей. Мать пенсионерка 10 тыщ получает, 8 тысяч за коммуналку отдает, назначили субсидию - копейки, и то не сразу дают.
    24 января, Гость   Ответить
  • Сказочница!....или сказочная...)))
    24 января, Гость   Ответить
  • главное красиво написать
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, народ всё стерпит.
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, вам и так половину возвращают от кварплаты.
    24 января, Гость   Ответить
  • свет+газ+вода+мусор=4500 доход на 4 человек 43000 субсидия 1300 Правильно ДО 10000. а ОТ скольки она и не говорит.
    24 января, Гость   Ответить
  • По квитанции 5000 за 35кв.м,субсидия 1042р.доход на 4 человек 30т.
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, Значтт Ваша мать живет одна в трехкомнатной квартире,с расчетом на то,что в последствии она достанется Вам!Здесь два выбора или помогать матери оплачивать крммуналку или сменить квартиру на меньшую.Субсидия на жку не распространяется на всю площадь квартиры,там есть градации по площади и зависит от количества проживающих.
    24 января, Гость   Ответить
  • По квитанции за декабрь 6600 с электроэнергией,квартира 48м2,субсидия 1400 рублей.Это субсидия ветерану труда.Доход здесь не учитывается.
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, льготы есть, но льгот нет.
    24 января, Гость   Ответить
  • Наглости нет придела. И концов не найдёшь. На что же депутаты будут тогда ездить отдыхать за границу, если не будут собирать поборы. Обнаглели совсем. Почему женщина должна менять большею на меньшую, из за прихотей власти, она может быть всю жизнь прожила в это квартире. А кому она достанется не ваше собачье дело. Совесть наконец то имейте.
    24 января, Гость   Ответить
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