Трое подростков провалились под лед Ангары в Сибири

В Иркутске трое подростков провалились под лёд Ангары, один из них погиб, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Происшествие случилось вечером 28 марта в районе улицы Сурнова. Двоим оказавшимся подо льдом мальчикам помогли выбраться очевидцы.

«Дети с переохлаждением были госпитализированы. Третьего ребёнка унесло течением, труп погибшего обнаружен сотрудниками МЧС», — говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку.