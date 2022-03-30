Трое подростков провалились под лед Ангары в Сибири
Одного из них унесло течением
30 марта 2022, 10:54, Никита Черников
В Иркутске трое подростков провалились под лёд Ангары, один из них погиб, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Происшествие случилось вечером 28 марта в районе улицы Сурнова. Двоим оказавшимся подо льдом мальчикам помогли выбраться очевидцы.
«Дети с переохлаждением были госпитализированы. Третьего ребёнка унесло течением, труп погибшего обнаружен сотрудниками МЧС», — говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку.
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