В Алтайском крае продолжают тушить крупный лесной пожар в Завьяловском районе

Пожарные все еще борются с крупным лесным пожаром в Кулундинском лестничестве в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба Минприроды региона, по оценке специалистов, локализовать возгорание в Завьяловском районе удастся в ближайшее время.

Сейчас лесные пожарные устраняют оставшиеся незначительные очаги — вскоре пожар будет взят в кольцо для полной ликвидации. На месте работают 84 человека, 15 пожарных автомобилей, четыре трактора, в том числе бульдозер Четра Т-9, пять автомобилей УАЗ и один трал.

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Контрольный облет территории подтвердил правильность избранной стратегии тушения пожара. Ситуацию осложняло множество озер и болот заказника Завьяловский. Лесная авиация помогала оперативно определять наиболее сложные участки, куда и перебрасывались подкрепления. Кроме того, распоряжением администрации Завьяловского района вчера, 24 мая, был введен режим повышенной готовности. Угрозу подступления огня к населенным пунктам удалось нейтрализовать.

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По текущей оценке в огне пострадало около 80 га гослесфонда. Более точная информация появится после инструментальных замеров.