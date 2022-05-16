В Барнауле осудили за взятку бывшего высокопоставленного чиновника мэрии

16 мая стало известно, что Алексей Каретников, работавший до 18 июля 2019 года в должности председателя спорткомитета администрации Барнаула, приговорён к уголовному наказанию по статьям о взятке, присвоении и растрате чужого имущества. Об этом сообщает Следком.

За что осудили Алексея Каретникова

В ходе судебного заседания было установлено, что бывший чиновник в 2016 году получил взятку в размере 100 тыс. рублей от предпринимателя за то, что выбрал фирму взяткодателя для поставок без проведения конкурса. По данным следствия, товары поставлялись «по существенно завышенной цене».

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Также следствие доказало ряд эпизодов с хищением денег. Например, в 2018 году, указывает Следком, Каретников реализовал схему, по которой перечислил другому предпринимателю 100 тыс. рублей за услуги по проведению спортивных соревнований, которых на самом деле не было.

А в следующем году во время проведения конкурса на соискание грантов барнаульской мэрии по организации спортивных массовых мероприятий он незаконно получил ещё 100 тысяч. В том же 2019 году, по данным правоохранителей, Алексей Каретников похитил свыше 300 тысяч из бюджета комитета на контракте по организации физкультурных мероприятий.

Как наказали экс-чиновника барнаульской мэрии

Преступления были выявлены сотрудниками ФСБ. Каретникова уволили из мэрии, сам он попал под домашний арест, а позже его заключили под стражу. Также было арестовано имущество экс-чиновника на сумму более 1,1 млн рублей.

В итоге суд приговорил Каретникова к штрафу в размере 1,2 млн рублей. Ему запрещено в течение трёх лет занимать должности в госорганах, органах местного самоуправления, а также в юрлицах, созданных этими органами. Однако с учётом отбытого срока под домашним арестом и под стражей во время следствия, экс-чиновнику смягчили наказание: штраф уменьшили до 750 тыс. рублей.