В Красноярске ревнивец избил свою возлюбленную, побрил ее и облил зеленкой

В Красноярске ранее судимый мужчина решил проверить свою возлюбленную на верность, но результаты проверки его не удовлетворили. За это он избил женщину, сообщает Mash.

Мужчина создал в социальных сетях фейковый аккаунт, с которого начал писать своей спутнице. По словам девушки, она сразу поняла подвох и решила подыграть ему, согласившись на встречу с «незнакомцем».

Проверяющего так взбесило согласие девушки, что он избил её, облил зелёнкой и побрил, снимая всё на видео.

Помимо различных угроз, на записи мужчина заявил, что он не получает удовольствия от издевательств, но он сильно зол.

Доводы девушки о том, что она просто ему подыгрывала, автор видео слушать не стал.