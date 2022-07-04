В Новосибирской области два человека погибли на железной дороге

В Новосибирской области за минувшие выходные на Западно-Сибирской железной дороге погибло два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СКР.

Так, днём 2 июля на 37-м километре пикета № 8 перегона ст. Сеятель — ст. Бердск грузовой поезд сбил 18-летнего парня, который шёл вдоль железнодорожного пути в наушниках. Молодой человек скончался на месте.

Утром 3 июля пожилая женщина на остановочной платформе 3375-й километр в Мошковском районе переходила ж/д пути по пешеходному настилу перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Адлер — Томск. Вскоре после инцидента женщина скончалась в машине скорой помощи.

В обоих случаях действия машинистов — экстренное торможение и громкий сигнал — не позволили избежать трагедий, подчеркнули в ведомстве. По фактам происшествий следователи проводят проверки.