В России хотят выплачивать миллион за третьего ребёнка

Общественная палата предложила ввести выплату в размере 1 млн рублей за рождение третьего и последующих детей, пишут «Известия».

Также авторы выступают за увеличение до уровня прожитого минимума ежемесячного пособия для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей вне зависимости от их финансового положения.

Инициативу уже направили в профильную рабочую группу Госсовета.

Ожидается, что в случае принятия этих решений прирост рождаемости только в 2022-2024 годах составит 1,6 млн детей. Траты государства на выплату многодетного семейного капитала при этом не превысят 300 млрд рублей в год.

Накануне президент России Владимир Путин указом ввёл в стране звание «Мать-героиня». Получившим этот титул положена единовременная выплата в размере 1 млн рублей.