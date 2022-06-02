В Санкт-Петербурге психолога задержали за оскорбление Александра Лукашенко

Смольнинский суд Санкт-Петербурга отправил под стражу белорусского психолога Андрея Русских. Об этом сказано в картотеке суда.

Как сообщает «Интерфакс», мужчина с 2021 года живёт в России. Под стражу его заключили, чтобы потом передать правоохранительным органам Белоруссии.

Из-за комментариев в социальных сетях Русских обвиняют в публичном оскорблении президента Александра Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК Белоруссии) и разжигании социальной вражды (ч. 1. ст. 130 УК Белоруссии).

По этим статьям ему может грозить до девяти лет тюрьмы.