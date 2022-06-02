В Санкт-Петербурге психолога задержали за оскорбление Александра Лукашенко
Мужчину арестовали, а впоследствии его могут передать белорусской стороне для суда
2 июня 2022, 16:55, Илья Звягинцев
Смольнинский суд Санкт-Петербурга отправил под стражу белорусского психолога Андрея Русских. Об этом сказано в картотеке суда.
Как сообщает «Интерфакс», мужчина с 2021 года живёт в России. Под стражу его заключили, чтобы потом передать правоохранительным органам Белоруссии.
Из-за комментариев в социальных сетях Русских обвиняют в публичном оскорблении президента Александра Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК Белоруссии) и разжигании социальной вражды (ч. 1. ст. 130 УК Белоруссии).
По этим статьям ему может грозить до девяти лет тюрьмы.
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