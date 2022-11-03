В Сибири подросток утонул, спасая друга, вышедшего на лёд из-за девушки
Подростки ночью возвращались домой и по дороге зашли на дамбу
Под Новосибирском в селе Каменка ночью 3 ноября утонул 16-летний подросток, который вместе с другом провалился под лёд, сообщает «КП-Новосибирск».
«Два подростка упали в воду на дамбе на озере Каменка. Одного вытащили, а второй — утонул», — отмечает издание.
Местные жители и мать погибшего рассказали, что происходило за несколько минут до трагедии. По словам женщины, подростки возвращались домой. По дороге компания зашла на дамбу.
«Там летом собираются и прыгают с неё, а зимой там делать нечего. Ребята были там ночью. Один парень из-за девушки пошёл на лёд и провалился. На спор это было или нет, неизвестно», — сообщил местный житель.
В какой-то момент парень провалился и начал тонуть. Подросток бросился спасать друга, но утонул сам.
«Мой ребёнок, получается, человека спас», — отметила мать мальчика.
К расследованию трагедии подключился региональный СК. Следствие начало проверку по факту случившегося.