В Сибири подросток утонул, спасая друга, вышедшего на лёд из-за девушки

Под Новосибирском в селе Каменка ночью 3 ноября утонул 16-летний подросток, который вместе с другом провалился под лёд, сообщает «КП-Новосибирск».

«Два подростка упали в воду на дамбе на озере Каменка. Одного вытащили, а второй — утонул», — отмечает издание.

Местные жители и мать погибшего рассказали, что происходило за несколько минут до трагедии. По словам женщины, подростки возвращались домой. По дороге компания зашла на дамбу.

«Там летом собираются и прыгают с неё, а зимой там делать нечего. Ребята были там ночью. Один парень из-за девушки пошёл на лёд и провалился. На спор это было или нет, неизвестно», — сообщил местный житель.

В какой-то момент парень провалился и начал тонуть. Подросток бросился спасать друга, но утонул сам.

«Мой ребёнок, получается, человека спас», — отметила мать мальчика.

К расследованию трагедии подключился региональный СК. Следствие начало проверку по факту случившегося.