Водитель протаранил семь припаркованных машин в Алтайском крае

Водитель Toyota Rav4 протаранил семь припаркованных автомобилей в Бийске, сообщает «ЧП Бийск».

Инцидент случился 28 июня около 01:00 во дворе дома № 24 по улице Ломоносова.

По данным паблика, автомобилист по внешним признакам был пьян, живёт он в этом же доме.

Накануне в Заринске мотоциклист пострадал при столкновении с Toyota Cresta.