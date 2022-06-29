Водитель протаранил семь припаркованных машин в Алтайском крае
Автомобилист по внешним признакам был пьян
29 июня 2022, 11:15, Никита Черников
Водитель Toyota Rav4 протаранил семь припаркованных автомобилей в Бийске, сообщает «ЧП Бийск».
Инцидент случился 28 июня около 01:00 во дворе дома № 24 по улице Ломоносова.
По данным паблика, автомобилист по внешним признакам был пьян, живёт он в этом же доме.
Накануне в Заринске мотоциклист пострадал при столкновении с Toyota Cresta.
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