Жительница Алтая для разоблачения опасных банкиров взяла в кредит 600 тысяч рублей

В Алтайском крае разыскивают неизвестных, похитивших у сельской жительницы почти 600 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 30-летняя жительница села Берёзовка Первомайского района, которой позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов.

«Пояснил женщине, что на её имя оформлен кредит, и, возможно, к этому причастны сотрудники банка. Он попросил сельчанку о помощи в разоблачении сотрудников банка, сказав, что необходимо оформить кредит и перевести денежные средства на указанный лицевой счёт», — рассказали в ведомстве.

Сельчанка без промедления выполнила все указания. После этого поняла, что стала жертвой мошенников. В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее алтайская пенсионерка на 4 млн рублей укрепила финансовое положение мошенников, а хотела своё.