Жительница Алтая ударила сожителя ножом в бедро и убила его

В Республике Алтай следовали задержали 31-летнюю жительницу Майминского района, подозреваемую причинении сожителю телесных повреждений, повлекших его смерть, сообщили в региональном СК.

19 июля около 19:00 в селе Майма в одном из жилых домов между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой сожитель попытался ударить возлюбленную, но та успела от него убежать.

«Разозлившись на обидчика, злоумышленница взяла нож, клинком которого нанесла потерпевшему не менее одного удара в область правого бедра, причинив ему колото-резанную рану, осложнившуюся обильной кровопотерей, в результате чего последний скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Сельчанка признала свою вину. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрания меры пресечения. Несовершеннолетнюю дочь подозреваемой передали под временную опеку бабушке.