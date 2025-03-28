"Пошел на обгон". Подробности ДТП на Алтае, где погиб мужчина и пострадала девочка

Водитель "Газели" выехал на полосу встречного движения

28 марта 2025, 13:10, ИА Амител

В Топчихинском районе на автодороге А-322 произошло ДТП, в котором один человек погиб и трое пострадали, сообщает алтайское МВД.

"Водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем "Газель", при совершении обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством Hyundai под управлением водителя 1993 года рождения", – рассказали в ведомстве.

В результате аварии водитель автомобиля Hyundai скончался на месте, пассажир 1966 года рождения получил травмы. Также пострадали водитель "Газели" и ехавшая вместе с ним девочка 2009 года рождения.

Ранее на Алтае водитель пострадал в ДТП, не уступив дорогу другому автомобилисту.