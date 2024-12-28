Прокуратура начала проверку после столкновения 29 автомобилей в Бийском районе
В ДТП пострадали 29 автомобилей
28 декабря 2024, 19:15, ИА Амител
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил начать проверку после массового ДТП в Бийском районе, где столкнулись 29 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, содержания дорожной сети", – сказано в сообщении.
Напомним, что 28 декабря около 13:30 возле поселка Заря в Бийском районе произошло крупное ДТП. По предварительным данным, пострадали 29 автомобилей. Среди столкнувшихся транспортных средств есть как легковушки, так и грузовики.
Причиной инцидента стали сложные дорожные условия и недостаточная видимость. Водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением и врезался в машину, двигавшуюся впереди.
"Это привело к цепной реакции: водители следовавших позади автомобилей не успели среагировать и допустили столкновения", – рассказали в Госавтоинспекции.
22:30:15 28-12-2024
Несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции...
02:47:49 29-12-2024
Там все виноваты, кроме водителя первого авто.
07:50:38 29-12-2024
Гость (02:47:49 29-12-2024) Там все виноваты, кроме водителя первого авто. ... Первый авто и спровоцировал. Либо медленно ехал, либо резко томозил. Все ехали как надо ехать в потоке.
10:50:38 29-12-2024
Гость (07:50:38 29-12-2024) Первый авто и спровоцировал. Либо медленно ехал, либо резко ... Собрались в кучу-малу , это ехали как надо по твоему.
19:02:18 30-12-2024
Гость (07:50:38 29-12-2024) Первый авто и спровоцировал. Либо медленно ехал, либо резко ... А ехать нужно так, что бы успеть остановиться, не замечали любителей прижаться сзади метра на три при скорости 100, зря посмотрите их много
20:14:07 30-12-2024
гость (19:02:18 30-12-2024) А ехать нужно так, что бы успеть остановиться, не замечали л... Прикупите запятых с точками... И ваша писанина будет намного читабельнее смотреться.
09:14:00 29-12-2024
...Все ехали как надо ехать в потоке.,,,ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ В НЕПОГОДУ!!!
10:27:11 29-12-2024
Там три полосы.Как бы первый не ехал он прав.
10:12:46 30-12-2024
Говорят, что первый остановился из за плохой видимости.