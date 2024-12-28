Прокуратура начала проверку после столкновения 29 автомобилей в Бийском районе

В ДТП пострадали 29 автомобилей

28 декабря 2024, 19:15, ИА Амител

Массовое ДТП в Бийском районе / Фото: прокуратура Алтайского края

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил начать проверку после массового ДТП в Бийском районе, где столкнулись 29 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, содержания дорожной сети", – сказано в сообщении.

Напомним, что 28 декабря около 13:30 возле поселка Заря в Бийском районе произошло крупное ДТП. По предварительным данным, пострадали 29 автомобилей. Среди столкнувшихся транспортных средств есть как легковушки, так и грузовики.

Причиной инцидента стали сложные дорожные условия и недостаточная видимость. Водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением и врезался в машину, двигавшуюся впереди.

"Это привело к цепной реакции: водители следовавших позади автомобилей не успели среагировать и допустили столкновения", – рассказали в Госавтоинспекции.