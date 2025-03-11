Прокуратура начала проверку после сюжета "Мужского / Женского" про алтайскую мать

Ее тетя пожаловалась, что женщина не следит за своими детьми и употребляет алкоголь

11 марта 2025, 21:59, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа начата проверка по сообщению о ненадлежащем исполнении обязанностей местной жительницей по воспитанию пятерых детей. Об этом рассказала помощник регионального прокурора Мария Антошкина.

Речь идет о выпуске передачи "Мужское / Женское". Тетя многодетной матери пришла на передачу и пожаловалась, что ее племянница ведет аморальный образ жизни: злоупотребляет алкоголем, часто меняет мужчин и раздавала своих детей на воспитание другим людям. Всего у нее пятеро детей – в возрасте от 2 до 11 лет.

Прокуроры проверят изложенные обстоятельства, причины и условия их возникновения. Также внимание уделят соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При подтверждении информации будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.