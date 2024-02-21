Многодетная мать в эфире программы "Мужское / Женское" заявила, что вполне справляется со своими обязанностями

21 февраля 2024, 15:13, ИА Амител

Фото: кадр из передачи "Мужское / Женское" на Первом канале

Скандал в барнаульской многоэтажке, связанный с грязью и тараканами в одной из квартир, обсудили на Первом канале. В передачу "Мужское / Женское" обратились соседи многодетной матери. По их словам, женщина развела у себя дома бардак и совсем не следит за четырьмя детьми. А насекомые из ее жилища уже расползаются по соседним квартирам. Жильцы считают, что мать подвергает детей огромной опасности.

Рассказываем, что известно об этой истории и почему мать считает, что справляется со своими обязанностями.

1 Что за историю с тараканами в барнаульской многоэтажке показали на Первом канале? История попала на телевидение из-за долгих жалоб соседей. Жильцы одной из барнаульских многоэтажек рассказали, что им надоел неприятный запах из квартиры многодетной семьи. Соседи утверждают, что тараканы, которых развела женщина, начали заползать и к ним. "Среди хлама в ее квартире бегают огромные тараканы, которые переползают в соседние квартиры. На просьбы убраться дома женщина реагирует с агрессией", – сказали в передаче. Одна из жительниц дома рассказала в эфире, что многодетную мать зовут Полина Наруцкая. В многоэтажке она поселилась около полутора лет назад вместе с четырьмя детьми. Но жильцов беспокоят не только смрад и насекомые. Соседка утверждает, что часто слышит, как мать громко матерится на детей и даже бьет их. Старшему ребенку Наруцкой 8 лет, а младшему – всего год.

2 Правда ли, что дети живут в полном бардаке и среди тараканов? Да. Съемочная группа Первого канала побывала в квартире Наруцкой. В выпуске "Мужского / Женского" показали эти неприятные кадры: запущенное жилище, по которому снуют тараканы. Балкон при этом был завален хламом. Помимо Первого канала, жильцы также обратились в органы опеки. В эфире свой комментарий дала завотделом по охране прав детства администрации Индустриального района Алла Клабукова. Она тоже подтвердила, что дети живут в грязи и среди тараканов. "С данной семьей мы знакомы. Поступило коллективное обращение граждан о том, что мама не создала надлежащие условия проживания детей. Нами совместно с отделом по работе с жилищным фондом был осуществлен выход в семью. К сожалению, факты подтвердились. Было грязно в квартире, были тараканы", – сказала Клабукова.

3 Почему соседи считают, что дети находятся в опасности? Жильцы рассказали несколько историй, по которым можно сделать вывод, что мать жестоко обращается с детьми. Так, одна из соседок однажды видела, как в начале мая дочь Наруцкой около получаса провела на холодном балконе. На девочке были лишь штаны и майка. Женщина рассказала, что поначалу решила, будто ребенок случайно захлопнул дверь. Но затем она услышала крики девочки: "Мама, открой, мне холодно!" Другая жительница дома рассказала, что однажды видела детей Наруцкой ночью. Те выбежали на улицу: старшая девочка несла на руках годовалого брата, а у средней дочери в руках был нож. Она также вспомнила другой случай: одна из девочек в холодную погоду выбежала на улицу раздетая и едва не угодила под машину.

4 Что по этому поводу сказали в органах опеки? Алла Клабукова сообщила, что, несмотря на грязь и тараканов, специалисты не выявили ничего, что угрожало бы жизни и здоровью детей. "Но вместе с тем фактов, непосредственно угрожающих жизни и здоровью несовершеннолетних, нами не было выявлено", – пояснила она в эфире.

5 Почему Полине Наруцкой не помогает муж? У Наруцкой нет мужа, а детей она воспитывает одна. В эфире программы мать пояснила, что первый ее ребенок от одного мужчины, а трое других – от второго. При этом ни один из отцов абсолютно ничем не помогает детям, рассказала героиня передачи. Полина Наруцкая с детьми / Фото: кадр из передачи "Мужское/Женское" на Первом канале

6 Как сама многодетная мать из Барнаула объяснила грязь и тараканов в своей квартире? Прежде всего Наруцкая заявила, что соседи жалуются на нее зря. Женщина считает себя хорошей мамой и уверена, что полностью справляется со своими родительскими обязанностями. По ее словам, дети всегда "одеты, накормлены" и посещают платные секции. Бардак в своей квартире женщина объяснила тем, что долго болела пневмонией и не могла часто убираться. При этом она еще раз подчеркнула, что помощи ей ждать неоткуда.

7 Что это за дом, о тараканах в котором рассказали по Первому каналу? Адрес дома в эфире не назвали. Но судя по кадрам, скандал разгорелся в ЖК "Матрешки" в Индустриальном районе.

8 Чем закончился скандал с многодетной матерью и тараканами? Он еще не закончился. Как пояснила специалист органов опеки, инспектор по делам несовершеннолетних составил на Наруцкую протокол о ненадлежащем воспитании и содержании несовершеннолетних. Женщине вынесли предупреждение и поставили на учет в детском саду, школе и отделе полиции. В течение полугода с Наруцкой будут проводить профилактическую работу. Если через шесть месяцев многодетная мать исправится, ее снимут с учета. Если же ничего не изменится, к женщине могут применить более строгие меры. "То есть здесь все только в руках мамы", – заключила в эфире специалист.

9 Как в правоохранительных органах отреагировали на историю с тараканами в барнаульской многоэтажке? После выхода передачи в эфир историей заинтересовались и в Следственном комитете . Сообщается, что барнаульские следователи уже начали процессуальные проверки по уголовным статьям о халатности и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Скандал дошел даже до главы СК РФ Александра Бастрыкина: он поручил доложить о результатах проверок. "Председатель СКР поручил руководителю Следственного управления по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе и промежуточных результатах процессуальных проверок и установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении СК РФ.