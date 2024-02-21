Многодетная мать в эфире программы "Мужское / Женское" заявила, что вполне справляется со своими обязанностями
Скандал в барнаульской многоэтажке, связанный с грязью и тараканами в одной из квартир, обсудили на Первом канале. В передачу "Мужское / Женское" обратились соседи многодетной матери. По их словам, женщина развела у себя дома бардак и совсем не следит за четырьмя детьми. А насекомые из ее жилища уже расползаются по соседним квартирам. Жильцы считают, что мать подвергает детей огромной опасности.
Рассказываем, что известно об этой истории и почему мать считает, что справляется со своими обязанностями.
Что за историю с тараканами в барнаульской многоэтажке показали на Первом канале?
История попала на телевидение из-за долгих жалоб соседей. Жильцы одной из барнаульских многоэтажек рассказали, что им надоел неприятный запах из квартиры многодетной семьи. Соседи утверждают, что тараканы, которых развела женщина, начали заползать и к ним.
"Среди хлама в ее квартире бегают огромные тараканы, которые переползают в соседние квартиры. На просьбы убраться дома женщина реагирует с агрессией", – сказали в передаче.Одна из жительниц дома рассказала в эфире, что многодетную мать зовут Полина Наруцкая. В многоэтажке она поселилась около полутора лет назад вместе с четырьмя детьми. Но жильцов беспокоят не только смрад и насекомые. Соседка утверждает, что часто слышит, как мать громко матерится на детей и даже бьет их.
Старшему ребенку Наруцкой 8 лет, а младшему – всего год.
Правда ли, что дети живут в полном бардаке и среди тараканов?
Да. Съемочная группа Первого канала побывала в квартире Наруцкой. В выпуске "Мужского / Женского" показали эти неприятные кадры: запущенное жилище, по которому снуют тараканы. Балкон при этом был завален хламом.
Помимо Первого канала, жильцы также обратились в органы опеки. В эфире свой комментарий дала завотделом по охране прав детства администрации Индустриального района Алла Клабукова. Она тоже подтвердила, что дети живут в грязи и среди тараканов.
"С данной семьей мы знакомы. Поступило коллективное обращение граждан о том, что мама не создала надлежащие условия проживания детей. Нами совместно с отделом по работе с жилищным фондом был осуществлен выход в семью. К сожалению, факты подтвердились. Было грязно в квартире, были тараканы", – сказала Клабукова.
Почему соседи считают, что дети находятся в опасности?
Жильцы рассказали несколько историй, по которым можно сделать вывод, что мать жестоко обращается с детьми.
Так, одна из соседок однажды видела, как в начале мая дочь Наруцкой около получаса провела на холодном балконе. На девочке были лишь штаны и майка. Женщина рассказала, что поначалу решила, будто ребенок случайно захлопнул дверь. Но затем она услышала крики девочки: "Мама, открой, мне холодно!"
Другая жительница дома рассказала, что однажды видела детей Наруцкой ночью. Те выбежали на улицу: старшая девочка несла на руках годовалого брата, а у средней дочери в руках был нож.
Она также вспомнила другой случай: одна из девочек в холодную погоду выбежала на улицу раздетая и едва не угодила под машину.
Что по этому поводу сказали в органах опеки?
Алла Клабукова сообщила, что, несмотря на грязь и тараканов, специалисты не выявили ничего, что угрожало бы жизни и здоровью детей.
"Но вместе с тем фактов, непосредственно угрожающих жизни и здоровью несовершеннолетних, нами не было выявлено", – пояснила она в эфире.
Почему Полине Наруцкой не помогает муж?
У Наруцкой нет мужа, а детей она воспитывает одна. В эфире программы мать пояснила, что первый ее ребенок от одного мужчины, а трое других – от второго. При этом ни один из отцов абсолютно ничем не помогает детям, рассказала героиня передачи.
Полина Наруцкая с детьми / Фото: кадр из передачи "Мужское/Женское" на Первом канале
Как сама многодетная мать из Барнаула объяснила грязь и тараканов в своей квартире?
Прежде всего Наруцкая заявила, что соседи жалуются на нее зря. Женщина считает себя хорошей мамой и уверена, что полностью справляется со своими родительскими обязанностями. По ее словам, дети всегда "одеты, накормлены" и посещают платные секции.
Бардак в своей квартире женщина объяснила тем, что долго болела пневмонией и не могла часто убираться. При этом она еще раз подчеркнула, что помощи ей ждать неоткуда.
Что это за дом, о тараканах в котором рассказали по Первому каналу?
Адрес дома в эфире не назвали. Но судя по кадрам, скандал разгорелся в ЖК "Матрешки" в Индустриальном районе.
Чем закончился скандал с многодетной матерью и тараканами?
Он еще не закончился. Как пояснила специалист органов опеки, инспектор по делам несовершеннолетних составил на Наруцкую протокол о ненадлежащем воспитании и содержании несовершеннолетних. Женщине вынесли предупреждение и поставили на учет в детском саду, школе и отделе полиции.
В течение полугода с Наруцкой будут проводить профилактическую работу. Если через шесть месяцев многодетная мать исправится, ее снимут с учета. Если же ничего не изменится, к женщине могут применить более строгие меры.
"То есть здесь все только в руках мамы", – заключила в эфире специалист.
Как в правоохранительных органах отреагировали на историю с тараканами в барнаульской многоэтажке?
После выхода передачи в эфир историей заинтересовались и в Следственном комитете
. Сообщается, что барнаульские следователи уже начали процессуальные проверки по уголовным статьям о халатности и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Скандал дошел даже до главы СК РФ Александра Бастрыкина: он поручил доложить о результатах проверок.
"Председатель СКР поручил руководителю Следственного управления по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе и промежуточных результатах процессуальных проверок и установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении СК РФ.
15:38:06 21-02-2024
совет соседям. Ругаться как я понял бесполезно. Денег у нее нет и это понятно -четверо малых тараканы это такая зараза которая везде откладывает яйца и в данном случае простыми средствами не обойтись. Соседям надо скинуться на службу очистки от тараканов и предупредить эту семью когда приедут да и все
15:47:27 21-02-2024
Неудивительно. У моей соседки 6 детей живут среди тараканов, к тому же она беспробудно пьяная постоянно. На детей орет, матерится, водит таких же алкашей и алкашек домой, были и драки с вызовом полиции соседями. Дети и на улице раздетые были, и у соседей ночевали, когда она пьяная не могла им открыть. Я звонила в органы опеки, так мне сказали, что этих фактов недостаточно для принятия мер к матери.Вот как-то так...
17:21:22 21-02-2024
Гость (15:47:27 21-02-2024) Неудивительно. У моей соседки 6 детей живут среди тараканов,... Опека это просто чиновники-бездельники, сочиняющие никому, кроме них, не нужные бумажки о том, как они "проводят работу". Импотенты (вне зависимости от пола) просто.
16:01:49 21-02-2024
Тараканов новые квартиранты привозят. Стоит им пожить в съемной квартире с тараканами.
16:10:14 21-02-2024
Тараканы могут жить в книгах и ими питаться. Не значить ли это что надо книги выбросить?
16:59:16 21-02-2024
Мать не пьющая, просто ленивая, это не повод лишать ее материнства.
17:25:58 21-02-2024
Интересно, из всех этих жалующихся соседей, у которых вагон времени строчить доносы и есть даже возможность съездить на ток-шоу, нашелся хоть один с предложением помочь? Может, женщине нужна помощь? Физическая, моральная, финансовая. Клининг квартиры стоит тысяч 5-7. Можно помочь ей расхламить квартиру и убрать тараканов, это же в интересах всех жителей. Найти бесплатного психолога. Поддержать, вместо того, чтобы травить, угрожать и добивать.
17:53:59 21-02-2024
Гость (17:25:58 21-02-2024) Интересно, из всех этих жалующихся соседей, у которых вагон ... Ну во вы этим и займитесь, чем советы раздавать
18:52:25 21-02-2024
Гость (17:25:58 21-02-2024) Интересно, из всех этих жалующихся соседей, у которых вагон ... Детей бы приучала к порядку в квартире: уже большие. В итоге они вырастут лентяями.
19:42:29 21-02-2024
читала отзыв этой женщины о фонде Облака, который опекает ее семью, как я поняла. из отзыва понятно, что у нее психологические проблемы, с которыми не справился психолог из фонда, хотя она уверена, что ей помогли. она жертва бывшего мужа- садиста и абьзера. ей помощь психиатра нужна, а не шой на первом. отзыв есть в 2гис, если кому интересно.