Прокуратура проверит посадку вертолета на замерзший водоем в Горном Алтае

Новосибирцы приземлились на лед в окрестностях горы Белухи, чтобы сыграть в хоккей на высоте 2500 метров

10 февраля 2026, 12:42, ИА Амител

Стоп-кадр с видео фотографа Вадима Махарова / Фото: @makhorov

Горно‑Алтайская транспортная прокуратура инициировала надзорные мероприятия после инцидента с посадкой вертолета на замерзшую поверхность водоема в Республике Алтай.

В пресс‑службе надзорного органа подтвердили, что проверяют соблюдение законодательства о безопасности полетов — при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Поводом для проверки стало видео, опубликованное новосибирским фотографом Вадимом Махоровым в социальных сетях. На кадрах запечатлен необычный хоккейный матч. Группа туристов нашла замерзший водоем у подножия горы Белухи и, посадив вертолет на лед, сыграла в хоккей на высоте 2500 метров.

Махоров рассказал, что озеро, расположенное на высоте более двух километров, не покрыто снегом даже в конце зимы — его постоянно продувает сильный ветер. По словам фотографа, эта игра стала исполнением мечты, ведь он давно хотел погонять шайбу на льду горного водоема.

Теперь действиям участников эпизода предстоит правовая оценка. Прокуратура выяснит, были ли соблюдены требования авиационных правил при выборе площадки для посадки и проведении полета в горной местности.