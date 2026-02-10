Прокуратура проверит посадку вертолета на замерзший водоем в Горном Алтае
Новосибирцы приземлились на лед в окрестностях горы Белухи, чтобы сыграть в хоккей на высоте 2500 метров
10 февраля 2026, 12:42, ИА Амител
Горно‑Алтайская транспортная прокуратура инициировала надзорные мероприятия после инцидента с посадкой вертолета на замерзшую поверхность водоема в Республике Алтай.
В пресс‑службе надзорного органа подтвердили, что проверяют соблюдение законодательства о безопасности полетов — при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Поводом для проверки стало видео, опубликованное новосибирским фотографом Вадимом Махоровым в социальных сетях. На кадрах запечатлен необычный хоккейный матч. Группа туристов нашла замерзший водоем у подножия горы Белухи и, посадив вертолет на лед, сыграла в хоккей на высоте 2500 метров.
Махоров рассказал, что озеро, расположенное на высоте более двух километров, не покрыто снегом даже в конце зимы — его постоянно продувает сильный ветер. По словам фотографа, эта игра стала исполнением мечты, ведь он давно хотел погонять шайбу на льду горного водоема.
Теперь действиям участников эпизода предстоит правовая оценка. Прокуратура выяснит, были ли соблюдены требования авиационных правил при выборе площадки для посадки и проведении полета в горной местности.
13:21:44 10-02-2026
Хорошо зарабатывает этот фотограф из Новосибирска со своим парнем! Могут из Новосибирска в Горный прилететь на вертолете - шайбу погонять.
14:20:54 10-02-2026
Гость (13:21:44 10-02-2026) Хорошо зарабатывает этот фотограф из Новосибирска со своим п... Вертолёт Robinson R-66
(4 пассажира) с Чемальского тракта
Каракольские озёра, Озёра Баюки, 1ч., 210.000₽ с посадкой 30мин.
Озеро Манас, 1ч., 210.000₽ с посадкой 30мин.
Телецкое озеро, Каракольские озёра, озёра Баюки, 1ч. 30мин., 315.000₽ с посадкой 1ч. в селе Артыбаш.
Обзорный полет над Телецким озером, Каракольские озёра, Озёра Баюки, 2ч. 30мин., 465.000₽ с посадкой 1ч.
Долина Чулышман, юг Телецкого озера, Каменные грибы, водопад Учар, водопад Куркуре, 3ч. 30мин., 700.000₽ с посадкой 60−90мин.
Шавлинские озёра полёт по долине реки Катунь, 3 ч. 30 мин., 700.000₽ с посадкой 60−90мин.
Гора Белуха, полёт по долине реки Катунь, 3ч., 640.000₽ с посадкой 60−90мин.
Акташ, Гейзерное озеро, полёт по долине реки Катунь, 3ч., 640.000₽ с посадкой 60−90мин.
Марсовые поля, 4ч., 815.000₽ с посадкой 60−90мин.
Цены прям огонь))))
13:27:07 10-02-2026
прокурорские завидуют, что сами не догадались