В Барнауле возбудили дело после нападения боксера на инвалида в лифте

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего

09 февраля 2026, 14:46, ИА Амител

Автомобиль Следственного комитета / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении инвалида в лифте одного из жилых домов Барнаула, сообщает региональный СК.

Напомним, инцидент произошел в пятницу вечером, 6 февраля. На опубликованном в соцсетях видео мужчина вначале разговаривает с парнем, а потом начинает его бить. Как позже пояснил барнаулец, который профессионально занимается боксом, молодой человек тоже был в состоянии алкогольного опьянения и "сам докопался".