В Барнауле возбудили дело после нападения боксера на инвалида в лифте

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего

09 февраля 2026, 14:46, ИА Амител

Автомобиль Следственного комитета / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении инвалида в лифте одного из жилых домов Барнаула, сообщает региональный СК.

Напомним, инцидент произошел в пятницу вечером, 6 февраля. На опубликованном в соцсетях видео мужчина вначале разговаривает с парнем, а потом начинает его бить. Как позже пояснил барнаулец, который профессионально занимается боксом, молодой человек тоже был в состоянии алкогольного опьянения и "сам докопался".

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Следователи СК и оперативные сотрудники полиции установили участников инцидента, с ними проводятся неотложные следственные действия. Будут установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.

В Барнауле боксер избил в лифте парня с ДЦП / Фото: кадр из видео

"Он сам докопался". Барнаульский боксер рассказал, почему ударил инвалида в лифте

По его словам, парень, которого он ранее уже неоднократно видел, тоже был в состоянии алкогольного опьянения
Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

14:58:15 09-02-2026

Писать больше не о чем?
Двое пьяных мужиков подрались в лифте...
Уже третья статья на два часа.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

15:08:09 09-02-2026

Ну раз такой боец, пусть на поле боя показывает свои навыки.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Петровна

16:03:51 09-02-2026

Иванна (15:08:09 09-02-2026) Ну раз такой боец, пусть на поле боя показывает свои навыки.... Боксировать по дронам?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:43 09-02-2026

Петровна (16:03:51 09-02-2026) Боксировать по дронам?... В рукопашную пойдет. Покажет свое мастерство. А то калек только бить мастер.

  9 Нравится
Ответить
