В Барнауле возбудили дело после нападения боксера на инвалида в лифте
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего
09 февраля 2026, 14:46, ИА Амител
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении инвалида в лифте одного из жилых домов Барнаула, сообщает региональный СК.
Напомним, инцидент произошел в пятницу вечером, 6 февраля. На опубликованном в соцсетях видео мужчина вначале разговаривает с парнем, а потом начинает его бить. Как позже пояснил барнаулец, который профессионально занимается боксом, молодой человек тоже был в состоянии алкогольного опьянения и "сам докопался".
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Следователи СК и оперативные сотрудники полиции установили участников инцидента, с ними проводятся неотложные следственные действия. Будут установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.
14:58:15 09-02-2026
Писать больше не о чем?
Двое пьяных мужиков подрались в лифте...
Уже третья статья на два часа.
15:08:09 09-02-2026
Ну раз такой боец, пусть на поле боя показывает свои навыки.
16:03:51 09-02-2026
Иванна (15:08:09 09-02-2026) Ну раз такой боец, пусть на поле боя показывает свои навыки.... Боксировать по дронам?
16:50:43 09-02-2026
Петровна (16:03:51 09-02-2026) Боксировать по дронам?... В рукопашную пойдет. Покажет свое мастерство. А то калек только бить мастер.