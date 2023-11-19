Прокурор Алтая рассказал, как пострадавшие от урагана могут получить поддержку
Глава ведомства поставил на контроль устранение последствий непогоды
19 ноября 2023, 16:28, ИА Амител
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль работы по устранению последствий непогоды и восстановлению автомобильного сообщения и объектов инфраструктуры, сообщили в ведомстве.
"Поручил проконтролировать вопросы защиты прав пострадавших граждан, в том числе на получение мер поддержки при наличии оснований. Все жители пострадавших территорий вправе обратиться за защитой своих прав в органы прокуратуры по месту жительства либо через интернет-приемную", – говорится в сообщении.
19 ноября вследствие ураганного ветра на территории края произошло повреждение кровель на домах и соцобъектах, фасадов зданий, линий электропередачи, повалены деревья, повреждены автомобили.
К сожалению, не обошлось без трагических случаев. В Барнауле женщина погибла, когда пыталась удержать улетающую крышу дома.
16:42:48 19-11-2023
Это чё, срузу к прокурору, без бюрократических терней? Не ужели такое бывает?
17:55:39 19-11-2023
Прокурор Герман поручил погоде разобраться с непогодой.Погода взяла под козырек!Остальное тут лишнее,спасение утопающих дело рук самих утопающих
18:50:37 19-11-2023
А можно как-то ссылку дать на интернет-приемную, где точно живые люди, а не роботы будут отвечать.
19:42:13 19-11-2023
Олеся (18:50:37 19-11-2023) А можно как-то ссылку дать на интернет-приемную, где точно ж... интернет-приёмная - это не живые люди, а именно роботы. Наберите слова "прокуратура АК", там следуйте указаниям и оставьте обращение. Вам на него ответят. А не по телефону в приёмной.
22:20:15 19-11-2023
единственная новость вскользь, какими надо быть оторванными от народа, чтобы в день коллапса на Алтае писать о праздниках, о прорывах, о счастливых фестивалях, как будто ничего и не произошло, как нужно не уважать жителей , цинизм и ложь, вот ваше кредо
09:24:35 20-11-2023
"А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо..." Какая знаковая смерть! Женщина, сама, одна, пыталась удержать улетающую крышу..Жаль, что она не знала об интернет-приемной и распоряжении прокурора...
12:41:44 20-11-2023
Прокурора сюда!!!!!!!!!