Прокурор Алтая рассказал, как пострадавшие от урагана могут получить поддержку

Глава ведомства поставил на контроль устранение последствий непогоды

19 ноября 2023, 16:28, ИА Амител



Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль работы по устранению последствий непогоды и восстановлению автомобильного сообщения и объектов инфраструктуры, сообщили в ведомстве.

"Поручил проконтролировать вопросы защиты прав пострадавших граждан, в том числе на получение мер поддержки при наличии оснований. Все жители пострадавших территорий вправе обратиться за защитой своих прав в органы прокуратуры по месту жительства либо через интернет-приемную", – говорится в сообщении.

19 ноября вследствие ураганного ветра на территории края произошло повреждение кровель на домах и соцобъектах, фасадов зданий, линий электропередачи, повалены деревья, повреждены автомобили.

К сожалению, не обошлось без трагических случаев. В Барнауле женщина погибла, когда пыталась удержать улетающую крышу дома.