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Прокурор Алтая рассказал, как пострадавшие от урагана могут получить поддержку

Глава ведомства поставил на контроль устранение последствий непогоды

19 ноября 2023, 16:28, ИА Амител


Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль работы по устранению последствий непогоды и восстановлению автомобильного сообщения и объектов инфраструктуры, сообщили в ведомстве.

"Поручил проконтролировать вопросы защиты прав пострадавших граждан, в том числе на получение мер поддержки при наличии оснований. Все жители пострадавших территорий вправе обратиться за защитой своих прав в органы прокуратуры по месту жительства либо через интернет-приемную", – говорится в сообщении.

19 ноября вследствие ураганного ветра на территории края произошло повреждение кровель на домах и соцобъектах, фасадов зданий, линий электропередачи, повалены деревья, повреждены автомобили.

К сожалению, не обошлось без трагических случаев. В Барнауле женщина погибла, когда пыталась удержать улетающую крышу дома.

Алтайский край Прокуратура
Читайте также в сюжете: Ураган на Алтае 19 ноября 2023 года

Комментарии 7

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Гость

16:42:48 19-11-2023

Это чё, срузу к прокурору, без бюрократических терней? Не ужели такое бывает?

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Гость

17:55:39 19-11-2023

Прокурор Герман поручил погоде разобраться с непогодой.Погода взяла под козырек!Остальное тут лишнее,спасение утопающих дело рук самих утопающих

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Олеся

18:50:37 19-11-2023

А можно как-то ссылку дать на интернет-приемную, где точно живые люди, а не роботы будут отвечать.

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Светлана

19:42:13 19-11-2023

Олеся (18:50:37 19-11-2023) А можно как-то ссылку дать на интернет-приемную, где точно ж... интернет-приёмная - это не живые люди, а именно роботы. Наберите слова "прокуратура АК", там следуйте указаниям и оставьте обращение. Вам на него ответят. А не по телефону в приёмной.

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Гость

22:20:15 19-11-2023

единственная новость вскользь, какими надо быть оторванными от народа, чтобы в день коллапса на Алтае писать о праздниках, о прорывах, о счастливых фестивалях, как будто ничего и не произошло, как нужно не уважать жителей , цинизм и ложь, вот ваше кредо

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Гость

09:24:35 20-11-2023

"А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо..." Какая знаковая смерть! Женщина, сама, одна, пыталась удержать улетающую крышу..Жаль, что она не знала об интернет-приемной и распоряжении прокурора...

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Гость

12:41:44 20-11-2023

Прокурора сюда!!!!!!!!!

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