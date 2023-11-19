Женщина в Барнауле погибла, когда пыталась удержать улетающую крышу дома

Еще несколько человек пострадали

19 ноября 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле женщина погибла во время урагана. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Жительница поселка Центрального пыталась удержать крышу дома, которую сносило ветром. От полученных травм она скончалась на месте до приезда сокрой помощи.

Другую горожанку ударило рекламным щитом. С закрытым переломом ребер и черепно-мозговой травмой ее доставили в БСМП. Еще один мужчина попал в больницу после удара оторванной подъемной корзиной спецавтомобиля.

"Также в Больницу скорой медицинской помощи сегодня бригадами скорой помощи доставлены две женщины 65 и 70 лет. Одна из них получила травму бедра дверью подъезда от порыва ветра. А вторая получила травмы в результате падения от порыва ветра", – рассказали в Минздраве.

Врачи призвали людей быть аккуратными и не выходить из дома без острой необходимости.