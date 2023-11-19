Женщина в Барнауле погибла, когда пыталась удержать улетающую крышу дома
Еще несколько человек пострадали
19 ноября 2023, 16:05, ИА Амител
В Барнауле женщина погибла во время урагана. Об этом рассказали в региональном Минздраве.
Жительница поселка Центрального пыталась удержать крышу дома, которую сносило ветром. От полученных травм она скончалась на месте до приезда сокрой помощи.
Другую горожанку ударило рекламным щитом. С закрытым переломом ребер и черепно-мозговой травмой ее доставили в БСМП. Еще один мужчина попал в больницу после удара оторванной подъемной корзиной спецавтомобиля.
"Также в Больницу скорой медицинской помощи сегодня бригадами скорой помощи доставлены две женщины 65 и 70 лет. Одна из них получила травму бедра дверью подъезда от порыва ветра. А вторая получила травмы в результате падения от порыва ветра", – рассказали в Минздраве.
Врачи призвали людей быть аккуратными и не выходить из дома без острой необходимости.
16:37:03 19-11-2023
Чему быть, тому не миновать.
17:54:45 19-11-2023
Гость (16:37:03 19-11-2023) Чему быть, тому не миновать.... А тому, это что?
18:39:39 19-11-2023
Гость (17:54:45 19-11-2023) А тому, это что?... В том - у числе, печальный факт. А могла еще долго жить.
19:58:12 19-11-2023
Гость (16:37:03 19-11-2023) Чему быть, тому не миновать.... Чему быть - того не миновать.
11:37:44 20-11-2023
И ни одного деда
12:39:53 20-11-2023
Пахом (11:37:44 20-11-2023) И ни одного деда ... Деды давно умерли.
11:47:28 20-11-2023
Что с мозгами- держать крышу??