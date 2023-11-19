НОВОСТИПроисшествия

Женщина в Барнауле погибла, когда пыталась удержать улетающую крышу дома

Еще несколько человек пострадали

19 ноября 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле женщина погибла во время урагана. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Жительница поселка Центрального пыталась удержать крышу дома, которую сносило ветром. От полученных травм она скончалась на месте до приезда сокрой помощи.

Другую горожанку ударило рекламным щитом. С закрытым переломом ребер и черепно-мозговой травмой ее доставили в БСМП. Еще один мужчина попал в больницу после удара оторванной подъемной корзиной спецавтомобиля. 

"Также в Больницу скорой медицинской помощи сегодня бригадами скорой помощи доставлены две женщины 65 и 70 лет. Одна  из них получила травму бедра дверью подъезда от порыва ветра. А вторая получила травмы в результате падения от порыва ветра", – рассказали в Минздраве.

Врачи призвали людей быть аккуратными и не выходить из дома без острой необходимости.

Барнаул Погода Происшествия
Читайте также в сюжете: Ураган на Алтае 19 ноября 2023 года

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

16:37:03 19-11-2023

Чему быть, тому не миновать.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:45 19-11-2023

Гость (16:37:03 19-11-2023) Чему быть, тому не миновать.... А тому, это что?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:39:39 19-11-2023

Гость (17:54:45 19-11-2023) А тому, это что?... В том - у числе, печальный факт. А могла еще долго жить.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:58:12 19-11-2023

Гость (16:37:03 19-11-2023) Чему быть, тому не миновать.... Чему быть - того не миновать.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пахом

11:37:44 20-11-2023

И ни одного деда

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:53 20-11-2023

Пахом (11:37:44 20-11-2023) И ни одного деда ... Деды давно умерли.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:28 20-11-2023

Что с мозгами- держать крышу??

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров