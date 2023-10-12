Прокуратура приняла меры для обучения детей аварийной алтайской школы

Здание Быковской школы сейчас не эксплуатируется, а учащихся подвозят в Шипуновскую СОШ № 2

12 октября 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Органы прокуратуры приняли меры после инцидента в Быковской школе, в которой во время уроков обвалился потолок. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, здание не эксплуатируется, а учащихся подвозят в Шипуновскую СОШ № 2.

Проверка показала, что Быковская СОШ имени Джурко филиала МБОУ "Шипуновская СОШ № 2" находится в здании, построенном в 1967 году. Капремонта в нем никогда не проводили. Проектный институт оценил его состояние как аварийное, а системы инженерного обеспечения признал неудовлетворительными. Эксплуатация здания школы в двух осях небезопасна без выполнения ремонта.

Специалисты выдали учреждению предписание по установке дополнительных временных креплений чердачного перекрытия и плит перекрытия, а также по ограничению нахождения людей в помещениях, которые расположены на осях. Кроме того, разработана была и проектно-сметная документация на проведение капремонта.

Однако проверка, проведенная в мае 2022 года прокуратурой Шипуновского района, показала, что предписание не выполнено. Прокурор внес представление главе района. Поскольку по результатам его рассмотрения должных мер муниципалитет не принял, сотрудник ведомства обратился в суд с иском. Суд требования поддержал и обязал провести капремонт в течение шести месяцев.

Правительством Алтайского края направлена заявка на включение объекта в федеральную программу "Модернизация школьных систем образования" на 2024 год. С учетом аварийности здания эксплуатация его запрещена. Учащихся подвозят в Шипуновскую СОШ № 2.

Напомним, что потолок обрушился в помещении 9 марта 2023 года. На следующей день по распоряжению администрации приехала комиссия и закрыла учреждение. Учеников распустили на дистант.

Позднее жительница села Быкова обратилась к депутату Госдумы от Алтайского края Александру Терентьеву. Она отметила, что учреждение закрыто из-за непригодного состояния, но организовать удобное место для обучения на время ремонта якобы никто не спешит.