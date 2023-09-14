Учителя увольняются, дети ездят в другое село: что за проблемы со школой в Быково

Школа в селе Быково не может принимать детей из-за опасного состояния

14 сентября 2023, 15:05, ИА Амител

Школа (иллюстративное изображение) / Фото: vecstock / Freepik

Жительница села Быково Шипуновского района обратилась к депутату Госдумы от Алтайского края, главе регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александру Терентьеву по поводу местной школы. Женщина рассказала, что учреждение закрыто из-за непригодного состояния, но организовать удобное место для обучения на время ремонта якобы никто не спешит.

По словам жительницы села, проблема с Быковской школой была известна еще весной. Начался учебный год, а на уроки детей теперь возят за несколько километров от села.

"Председатель СПК "Быковский" готов выделить в селе здание конторы на время ремонта школы для обучения наших детей. А также оплатить все затраты, связанные с обучением и содержанием вышеуказанного здания", – сообщила женщина.

Но власти, по ее мнению, бездействуют.

Летом 2023 года депутат АКЗС от партии СРЗП Евгения Боровикова отправляла запрос в администрацию Шипуновского района по вопросу организации процесса образования в Быковской школе, закрытой на ремонт. Тогда местные чиновники ответили, что как раз сейчас на согласовании вопрос возможности обучения школьников в помещении конторы СПК "Быковский".

Но проблема пока так и не решена. Женщина также добавила, учителя Быковской СОШ уже начали увольняться. А некоторым родителям приходится отказываться от дополнительного образования детей – хореография и самбо – из-за несостыковки в графиках.

Александр Терентьев направил депутатский запрос зампреду правительства Алтайского края, отвечающему за вопросы образования, в котором попросил краевые власти обратить пристальное внимание на сложную ситуацию в сельской школе и оперативно принять меры для ее разрешения.

"Дети не должны страдать из-за того, что взрослые не могут договориться", – отметил депутат.