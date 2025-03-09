В Барнауле вспыхнуло здание рядом с Теплым рынком
Крыша здания горит открытым огнем, на месте работают спасатели
09 марта 2025, 20:05, ИА Амител
Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"
В Барнауле тушат пожар по повышенному рангу в административном здании на улице Целинной, сообщили в МЧС Алтайского края.
"На момент прибытия пожарных крыша здания горит открытым огнем", – сказано в сообщении.
Со слов очевидцев, пламя разгорается все сильнее, передает "Инцидент Барнаул".
"Пожар усиливается. Слышны хлопки", – говорится в публикации.
В настоящее время информация уточняется.
22:29:09 09-03-2025
там так все утыкано, что щас все загорится