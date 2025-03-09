В Барнауле вспыхнуло здание рядом с Теплым рынком

Крыша здания горит открытым огнем, на месте работают спасатели

09 марта 2025, 20:05, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"

В Барнауле тушат пожар по повышенному рангу в административном здании на улице Целинной, сообщили в МЧС Алтайского края.

"На момент прибытия пожарных крыша здания горит открытым огнем", – сказано в сообщении.

Со слов очевидцев, пламя разгорается все сильнее, передает "Инцидент Барнаул".

"Пожар усиливается. Слышны хлопки", – говорится в публикации.

В настоящее время информация уточняется.