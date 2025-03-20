Пропавшую в Ачинске девочку запугивали местью обманутых военных

"Сотрудник ФСБ" угрожал школьнице и до поздней ночи разговаривал с ней по видеосвязи

20 марта 2025, 12:10, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Телефонные мошенники пугали пропавшую в Ачинске 15-летнюю школьницу под видом ФСБ. Они обещали ей месть со стороны обманутых военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

Правоохранители уточнили, что аферисты взломали аккаунт девочки на "Госуслугах", а затем якобы сотрудник ФСБ позвонил ей по видеосвязи. Жертва разговаривала с ним до поздней ночи.

"Она поверила и испугалась, думала, ее ищут. Звонил якобы сотрудник ФСБ по видеосвязи, с которым она была на телефоне до поздней ночи. Он заказывал и оплачивал ей такси, пересылал угрозы, она боялась, поэтому все делала. Мошенник сделал ей новую электронную симку, с помощью которой они общались", – сообщили в ведомстве.

Сама школьница пояснила, что "сотрудник ФСБ" сказал ей попросить первых попавшихся парней в Назарово снять гостиницу и принять денежный перевод. Но сделать этого не получилось из-за возраста девочки. Молодые люди позвали ее к себе, хотя предлагали отвезти в Ачинск. Однако она боялась, что ее найдут "военные".

Напомним, девочка ушла из дома в Ачинске днем 18 марта. Через некоторое время ее отцу пришло видео, на котором школьница плачет на кладбище и просит прощения у "Вагнера" и "дяди Юры по прозвищу Комар". От родителей потребовали выкуп в размере 500 тысяч рублей. После этого появилось еще одно обращение, где девочка со слезами на глазах говорила, что "очень сильно хочет домой".

В СК предположили, что школьница могла записать видео сама. 19 марта ее обнаружили на съемной квартире в Назарово и доставили в отделение полиции, чтобы разобраться в ситуации. Там она рассказала, что находилась под влиянием телефонных мошенников и следовала их указаниям.