Прощание с Пашей Техником пройдет в столичном храме
Точная дата и время прощания с рэпером станут известны позже
07 апреля 2025, 07:14, ИА Амител
Прощание с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев) и его отпевание пройдут в храме в Москве. Его тело перевезут в столичный морг не позже 8 апреля, сообщил ТАСС менеджер артиста.
"Пока что мы договариваемся с храмом, в котором мы хотим, чтобы было отпевание Паши и прощание. Храм в Москве. Тело Паши в данный момент находится в Таиланде. Сегодня у меня будет информация, когда его будут эвакуировать. Это будет или завтра, или послезавтра", – пояснил он.
Менеджер рэпера также отметил, что точная дата и время прощания с Техником будут понятны после того, как близкие музыканта договорятся со столичным храмом, где им хотелось бы провести церемонию прощания и отпевания.
Напомним, Паша Техник умер 5 апреля в одной из больниц Таиланда. Рэперу было 40 лет. Его должны похоронить в Москве.
В конце марта музыканта госпитализировали с диагнозом "отравление запрещенными веществами" в Таиланде. Ему диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром, после чего ввели в кому. Как рассказывал его менеджер в беседе с РБК, Техник мог отравиться или принять что-то опасное.
Из-за критического состояния рэпера не смогли перевезти в Россию. По информации Shot, причиной смерти музыканта стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.
5 апреля 2025 года в Барнауле должен был состояться концерт Паши Техника, но его отменили. Организаторы пригласили всех обладателей билетов на концерт рэпера в Новосибирске, который планировался на 4 апреля. Но и это выступление не состоялось. Позже стало известно, что отмены концерта в Барнауле добилась кибердружина "Русской общины".
07:21:44 07-04-2025
Ребят с сво в закрытых гробах хоронят, родные даже не видят с кем прощаются, а наркоманов в храмах отпевпют, прощания устраивает, тем самым поощряя такой образ жизни среди молодёжи..
14:52:01 07-04-2025
Гость (07:21:44 07-04-2025) Ребят с сво в закрытых гробах хоронят, родные даже не видят ... Бориску алкаша как спочестями отправили?
Мишу пятнистого всем миром провожали
Тут хоть сам себя человек уничтожал, другим зла не делал
Имхо
07:47:36 07-04-2025
самоубийц же они не отпевают.. хотя за деньги..да..
16:03:25 07-04-2025
Гость (07:47:36 07-04-2025) самоубийц же они не отпевают.. хотя за деньги..да..... а где ты увидел самоубийцу?
16:09:58 07-04-2025
кирилла (16:03:25 07-04-2025) а где ты увидел самоубийцу?... А когда ты жрешь наркоту, это вместо витаминок что ли и здоровья добавляет??
08:57:30 07-04-2025
Помер Максим, да и хрен с ним.
09:03:12 07-04-2025
за деньги- да (противным голосом какой-то самки)