Прощание с Пашей Техником пройдет в столичном храме

Точная дата и время прощания с рэпером станут известны позже

07 апреля 2025, 07:14, ИА Амител

Фото: социальные сети Паши Техника

Прощание с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев) и его отпевание пройдут в храме в Москве. Его тело перевезут в столичный морг не позже 8 апреля, сообщил ТАСС менеджер артиста.

"Пока что мы договариваемся с храмом, в котором мы хотим, чтобы было отпевание Паши и прощание. Храм в Москве. Тело Паши в данный момент находится в Таиланде. Сегодня у меня будет информация, когда его будут эвакуировать. Это будет или завтра, или послезавтра", – пояснил он.

Менеджер рэпера также отметил, что точная дата и время прощания с Техником будут понятны после того, как близкие музыканта договорятся со столичным храмом, где им хотелось бы провести церемонию прощания и отпевания.

Напомним, Паша Техник умер 5 апреля в одной из больниц Таиланда. Рэперу было 40 лет. Его должны похоронить в Москве.

В конце марта музыканта госпитализировали с диагнозом "отравление запрещенными веществами" в Таиланде. Ему диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром, после чего ввели в кому. Как рассказывал его менеджер в беседе с РБК, Техник мог отравиться или принять что-то опасное.

Из-за критического состояния рэпера не смогли перевезти в Россию. По информации Shot, причиной смерти музыканта стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.

5 апреля 2025 года в Барнауле должен был состояться концерт Паши Техника, но его отменили. Организаторы пригласили всех обладателей билетов на концерт рэпера в Новосибирске, который планировался на 4 апреля. Но и это выступление не состоялось. Позже стало известно, что отмены концерта в Барнауле добилась кибердружина "Русской общины".