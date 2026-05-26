Прощай, школа! Как в гимназии № 42 Барнаула прошел последний звонок
Почетным гостем торжественной линейки стал губернатор Виктор Томенко
26 мая 2026, 14:14, ИА Амител
Во вторник, 26 мая, для тысяч одиннадцатиклассников Алтайского края прозвучал последний звонок. Торжественная линейка в одной из самых известных школ Барнаула — гимназии № 42 — прошла в этом году в особо праздничной атмосфере, ведь поздравить выпускников приехал губернатор региона Виктор Томенко.
На праздничной линейке ребята выслушали трогательные наставления и напутственные слова от своих любимых учителей, взволнованных родителей и забавных первоклассников, которые пообещали стать достойной сменой. Обратился к одиннадцатиклассникам и глава региона Виктор Томенко. Он поздравил выпускников с успешным окончанием важного жизненного этапа.
«Желаю вам быть сильными на этом сложном жизненном пути. Желаю вам быть смелыми. Желаю, чтобы удача всегда была на вашей стороне, а вам самим хватало и желания, и сил, и мудрости двигаться по жизни так, как учили вас ваши учителя, так, как воспитывали вас ваши родители», — отметил глава края.
Кульминацией праздника стало исполнение традиционного школьного вальса. Под аплодисменты гостей и педагогов выпускники закружились в нежном и немного грустном танце, прощаясь с детством и родными стенами гимназии. Каким запомнился этот яркий, эмоциональный и важный день для учителей, родителей и самих выпускников "сорок второй" — смотрите в нашем большом фоторепортаже.
14:24:43 26-05-2026
мода на белые фартучки прошла? жаль, было красиво.
14:42:50 26-05-2026
Красиво! Пойдёт.
15:24:40 26-05-2026
Празднично особо в гимназии № 42 ,благодаря присутствию губернатора ? Докладываю, что в лицее №129 , по-моему, не было официальных лиц, но было очень празднично, уютно, весело, очень оптимистично , я бы даже сказал, хорошо по-домашнему.И главное, было всё очень искренне и с душой.Были поздравления министра просвещения РФ, учителей, классных руководителей, слова благодарности учителям и лицею от учеников в виде песен на известные мотивы, но на слова самих учеников, слова благодарности и поздравления от родителей, девушки были в белых фартучках, юноши - в строгих костюмах.В заключение был последний звонок, который совершили десятиклассник, который перешел в одиннадцатый класс, и девочка, поступившая в первый класс, а так же все выпускники танцевали вальс во дворе лицея. И будущие выпускники лицея ещё долго не расходились после завершения праздника. Я даже и не родитель, а дедушка , но хочется искренне поблагодарить администрацию и учителей лицея № 129, родителей, принимавших участие в организации праздника, за то духовное и душевное великолепие, которое они устроили выпускникам в честь "последнего". Я полагаю, что выпускники на всю жизнь запомнят свой последний звонок в своем родном лицее.
16:02:12 26-05-2026
Горожанин. (15:24:40 26-05-2026) Празднично особо в гимназии № 42 ,благодаря присутствию губера... Забей , дед. Вспоминая свой последний звонок на присутствующих официальных лиц было абсолютно по барабану. Выпускников другое за душу берет.
18:47:47 26-05-2026
Мимопроходящий (16:02:12 26-05-2026) Забей , дед. Вспоминая свой последний звонок на присутствующ... Да я не переживаю.Я и описал,как было замечательно в лицее № 129. А упомянул об официальных лицах только потому, что прочитав заметку о 42 школе, вспомнил, что хотел написать свою заметку о замечательном празднике в лицее 129.
17:10:43 26-05-2026
"Родители здесь учились, и мы по стопам пошли..."
09:54:43 27-05-2026
Это кто ж так люто минусует? Родители детей из 42?