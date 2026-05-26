Прощай, школа! Как в гимназии № 42 Барнаула прошел последний звонок

Почетным гостем торжественной линейки стал губернатор Виктор Томенко

26 мая 2026, 14:14, ИА Амител

Последний звонок в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Во вторник, 26 мая, для тысяч одиннадцатиклассников Алтайского края прозвучал последний звонок. Торжественная линейка в одной из самых известных школ Барнаула — гимназии № 42 — прошла в этом году в особо праздничной атмосфере, ведь поздравить выпускников приехал губернатор региона Виктор Томенко.

На праздничной линейке ребята выслушали трогательные наставления и напутственные слова от своих любимых учителей, взволнованных родителей и забавных первоклассников, которые пообещали стать достойной сменой. Обратился к одиннадцатиклассникам и глава региона Виктор Томенко. Он поздравил выпускников с успешным окончанием важного жизненного этапа.

«Желаю вам быть сильными на этом сложном жизненном пути. Желаю вам быть смелыми. Желаю, чтобы удача всегда была на вашей стороне, а вам самим хватало и желания, и сил, и мудрости двигаться по жизни так, как учили вас ваши учителя, так, как воспитывали вас ваши родители», — отметил глава края.

Кульминацией праздника стало исполнение традиционного школьного вальса. Под аплодисменты гостей и педагогов выпускники закружились в нежном и немного грустном танце, прощаясь с детством и родными стенами гимназии. Каким запомнился этот яркий, эмоциональный и важный день для учителей, родителей и самих выпускников "сорок второй" — смотрите в нашем большом фоторепортаже.