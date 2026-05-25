В Госдуме предложили давать родителям выпускников оплачиваемый отпуск на время ОГЭ и ЕГЭ

Вице-спикер Борис Чернышов считает, что дополнительная неделя отдыха поможет семьям справиться с нагрузкой в экзаменационный период

25 мая 2026, 11:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с инициативой предоставлять одному из родителей выпускников 9-х и 11-х классов дополнительный оплачиваемый отпуск на время сдачи ОГЭ и ЕГЭ, сообщает ТАСС.

В обращении подчеркивается, что в экзаменационную пору семьи испытывают повышенное эмоциональное и организационное напряжение, а поддержка родителей становится для школьников особенно важной.

Чернышов просит рассмотреть возможность введения для одного из родителей права на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до одной недели в период госэкзаменов. Отпуск предлагают разрешить брать как целиком, так и частями — в зависимости от расписания и семейных обстоятельств.

По замыслу автора инициативы, это позволит родителям быть рядом с детьми в самые ответственные дни, снизит уровень стресса и повысит качество подготовки и психологической поддержки школьников.