В Госдуме предложили давать родителям выпускников оплачиваемый отпуск на время ОГЭ и ЕГЭ
Вице-спикер Борис Чернышов считает, что дополнительная неделя отдыха поможет семьям справиться с нагрузкой в экзаменационный период
25 мая 2026, 11:15, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с инициативой предоставлять одному из родителей выпускников 9-х и 11-х классов дополнительный оплачиваемый отпуск на время сдачи ОГЭ и ЕГЭ, сообщает ТАСС.
В обращении подчеркивается, что в экзаменационную пору семьи испытывают повышенное эмоциональное и организационное напряжение, а поддержка родителей становится для школьников особенно важной.
Чернышов просит рассмотреть возможность введения для одного из родителей права на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до одной недели в период госэкзаменов. Отпуск предлагают разрешить брать как целиком, так и частями — в зависимости от расписания и семейных обстоятельств.
По замыслу автора инициативы, это позволит родителям быть рядом с детьми в самые ответственные дни, снизит уровень стресса и повысит качество подготовки и психологической поддержки школьников.
11:31:11 25-05-2026
Здравое начинание... ждём реализации.
11:39:50 25-05-2026
Какой еще оплачиваемый отпуск? Работать!!!
11:49:12 25-05-2026
твою ж дивизию, может просто платить пособие по уходу за дитем до 25 лет пока учиться не закончит? что за бред?
12:31:38 25-05-2026
Гость (11:49:12 25-05-2026) твою ж дивизию, может просто платить пособие по уходу за дит... Почему до 25? До 45, постановили же уже , что молодёжь до 45.
11:54:30 25-05-2026
Бухать не перебухать, стресс снимать.
11:55:02 25-05-2026
А если в отделе все с выпускниками - избушку на клюшку и все в отпуск.. ага
11:57:28 25-05-2026
Гость (11:55:02 25-05-2026) А если в отделе все с выпускниками - избушку на клюшку и все... А если один из детей сдает ОГЭ, а второй ЕГЭ, то отпуск на 2 недели!
12:09:19 25-05-2026
Гость (11:57:28 25-05-2026) то отпуск на 2 недели!. мечтать не вредно)))
12:47:40 25-05-2026
Перед выборами думцы на всё готовы, даже на откровенный бред
14:22:07 25-05-2026
А после ЕГЭ - путевку в санаторий за счет работодателя...
21:44:04 25-05-2026
Детям тишина нужна, а не психующие родственники под боком.
23:25:02 25-05-2026
Что за цирк устроили с этими экзаменами? Из мухи слона раздули, накручивают эту школоту и родителей вместе с ними, то с крыши шагают, то в петлю. Кому это всё нужно - не понятно.
Были обычные экзамены, ни много, ни мало - 6 в школе +4 при поступлении в вуз, и все живы были, учили, сдавали, поступали.
08:27:32 26-05-2026
Гость (23:25:02 25-05-2026) Что за цирк устроили с этими экзаменами? Из мухи слона разду... 7 в школе
12:33:51 26-05-2026
Считаю правильным решением. Потому что как и ребенок так и родитель испытывает стресс. Это ответственность это помощь поддержка в положительном исходе сдачи экзамена. Чтобы ребенок занимался исключительно подготовкой а не другими делами которые возьмет на себя родитель.