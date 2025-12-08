Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025. Когда состоится и как задать вопрос?
Президент будет общаться с народом и представителями СМИ в конце года
08 декабря 2025, 11:05, ИА Амител
Ежегодная программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоится во второй половине декабря 2025-го. В прямом эфире глава государства подведет итоги уходящего года, ответит на вопросы журналистов и жителей разных уголков страны.
О том, где смотреть прямую линию и как можно задать президенту свой вопрос, – в материале amic.ru.
Когда состоятся "Итоги года с Владимиром Путиным" в 2025 году?
Как можно задать вопрос Владимиру Путину?
Отправить свое обращение президенту можно несколькими способами:
- через официальный сайт прямой линии moskva-putinu.ru;
- отправить SMS или MMS-сообщение на номер 0-40-40;
- позвонить по номеру 8-800-200-40-40;
- через официальный чат-бот в мессенджере Max;
- в официальных группах прямой линии во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".
Вопросы на прямую линию принимают в разных форматах: это текстовые и голосовые сообщения, а также видеоролики.
До какого момента можно отправить свой вопрос президенту России?
Где можно посмотреть прямую линию с Владимиром Путиным?
А в 2024 году была прямая линия с Владимиром Путиным?
Да. Ежегодная прямая линия состоялась 19 декабря. Она длилась больше четырех с половиной часов. За это время Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской области, высказался о ракете "Орешник", демографии, льготной ипотеке и даже замедлении YouTube.
Подробнее о том, что говорил российский лидер в ходе прямой линии в 2024 году, читайте в нашем материале.
