Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025. Когда состоится и как задать вопрос?

Президент будет общаться с народом и представителями СМИ в конце года

08 декабря 2025, 11:05, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Ежегодная программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоится во второй половине декабря 2025-го. В прямом эфире глава государства подведет итоги уходящего года, ответит на вопросы журналистов и жителей разных уголков страны.

О том, где смотреть прямую линию и как можно задать президенту свой вопрос, – в материале amic.ru.

Когда состоятся "Итоги года с Владимиром Путиным" в 2025 году?

19 декабря Владимир Путин проведет прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией. Это значит, что глава государства будет общаться с представителями СМИ и россиянами, которые отправили ему свои вопросы из разных уголков страны.
Как можно задать вопрос Владимиру Путину?

Отправить свое обращение президенту можно несколькими способами:

Вопросы на прямую линию принимают в разных форматах: это текстовые и голосовые сообщения, а также видеоролики.

До какого момента можно отправить свой вопрос президенту России?

Вопросы будут принимать и обрабатывать вплоть до самого окончания программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Так что обратиться к президенту можно будет даже в ходе прямой линии.
Где можно посмотреть прямую линию с Владимиром Путиным?

С 12:00 по московскому времени транслировать прямую линию будут все федеральные телеканалы.
А в 2024 году была прямая линия с Владимиром Путиным?

Да. Ежегодная прямая линия состоялась 19 декабря. Она длилась больше четырех с половиной часов. За это время Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской области, высказался о ракете "Орешник", демографии, льготной ипотеке и даже замедлении YouTube. 

Подробнее о том, что говорил российский лидер в ходе прямой линии в 2024 году, читайте в нашем материале

Гость

11:41:10 08-12-2025

Кому-то что-то еще интересно? По-моему, итак всё ясно.

Гость

12:57:35 08-12-2025

Гость (11:41:10 08-12-2025) Кому-то что-то еще интересно? По-моему, итак всё ясно.... Что тебе ясно?!Поясни нам , простым смертным, ты видимо из уст инсайдеров всё получаешь

Магомет Агабабович

13:02:10 08-12-2025

Гость (12:57:35 08-12-2025) Что тебе ясно?!Поясни нам , простым смертным, ты видимо из у... За всех лялякать не надо.

Гость

12:09:01 08-12-2025

Владимир Путин говорил, что не будет повышать пенсионный возраст, еще в 2005 году на "прямой линии"...

