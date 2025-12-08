Президент будет общаться с народом и представителями СМИ в конце года

08 декабря 2025, 11:05, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Ежегодная программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоится во второй половине декабря 2025-го. В прямом эфире глава государства подведет итоги уходящего года, ответит на вопросы журналистов и жителей разных уголков страны.

О том, где смотреть прямую линию и как можно задать президенту свой вопрос, – в материале amic.ru.

1 Когда состоятся "Итоги года с Владимиром Путиным" в 2025 году? 19 декабря Владимир Путин проведет прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией. Это значит, что глава государства будет общаться с представителями СМИ и россиянами, которые отправили ему свои вопросы из разных уголков страны.

2 Как можно задать вопрос Владимиру Путину? Отправить свое обращение президенту можно несколькими способами: через официальный сайт прямой линии moskva-putinu.ru;

отправить SMS или MMS-сообщение на номер 0-40-40;

позвонить по номеру 8-800-200-40-40;

через официальный чат-бот в мессенджере Max;

в официальных группах прямой линии во "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Вопросы на прямую линию принимают в разных форматах: это текстовые и голосовые сообщения, а также видеоролики.

3 До какого момента можно отправить свой вопрос президенту России? Вопросы будут принимать и обрабатывать вплоть до самого окончания программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Так что обратиться к президенту можно будет даже в ходе прямой линии.

4 Где можно посмотреть прямую линию с Владимиром Путиным? С 12:00 по московскому времени транслировать прямую линию будут все федеральные телеканалы.