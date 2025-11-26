В Барнауле продают под застройку пустырь, расположенный возле исторических зданий

Стартовая цена аренды участка сроком на четыре года десять месяцев составляет 877 тысяч рублей

26 ноября 2025, 11:30, ИА Амител

Участок на улице Гоголя, 65 / Фото: "Яндекс Карты"

Территорию рядом с площадью Спартака готовят к продаже: уже в декабре его выставят на аукцион. Надел сформировали в прошлом году из двух участков, которые раньше считались непригодными для полноценного освоения. Теперь размер и характеристики позволяют построить здесь административное или коммерческое здание, но только с учетом серьезных ограничений, пишет "Толк".

Причина в том, что участок буквально окружен памятниками. Со стороны Гоголя, 61, – образец деревянного зодчества первой половины XX века. Чуть дальше, на Пушкина, – целая группа исторических зданий: каменные дома начала прошлого века, деревянные архитектурные "жемчужины", в том числе дом с лавками, историческая аптека Крюгера, Казенная женская гимназия.

Стартовая цена аренды участка сроком на четыре года десять месяцев составляет 877 тысяч рублей. Прием заявок продлится до 8 декабря, а сам аукцион состоится 12-го числа.

Историческое окружение не только придает месту особую привлекательность, но и накладывает жесткие требования. По данным аукционной документации, участок расположен в границах зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-4.1. Постановление правительства Алтайского края от 16 марта 2020 года устанавливает максимальную высоту новых объектов – не более 13 метров.

При этом надел предназначен для строительства нежилого здания. В документах указано, что территория подходит под объекты делового управления – те же характеристики подтверждает и публичная кадастровая карта.

