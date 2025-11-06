Новый подрядчик взялся за стройку барнаульского ЦУМа

Теперь современный деловой центр возводит новосибирская компания

06 ноября 2025, 14:15, ИА Амител

Строительная площадка барнаульского ЦУМа / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Барнауле нашли нового подрядчика, который построит здание ЦУМа на проспекте Ленина, 55. Им стала новосибирская компания "СМК-Сибирь", сообщает портал "Алтайская недвижимость".

Заказчик – компания "Центрум" – уже заключила с подрядчиком договор. Со слов руководителя Дмитрия Багинского, он уже приступил к работе. Отметим, что разрешение на строительство ЦУМа выдали в декабре 2024 года, действовать оно будет до конца мая 2028-го.

По данным открытых источников, "СМК-Сибирь" зарегистрировали в 2023 году. Ее единственный учредитель и директор – Владислав Саламаха. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Известно, что за 2024 год ее выручка резко выросла до 291,8 млн рублей, однако фирма завершила период с убытком в 2,7 млн рублей.

Стоит подчеркнуть, что это уже третий подрядчик на объекте. Изначально контракт заключили с компанией "Век-Строй", а в апреле 2024 года ее сменил "Алгоритмстроймонтаж" (ГК "Алгоритм"). Однако ни одна из них не выполнила значительного объема работ. Посмотреть, как выглядела строительная площадка в октябре 2025 года, можно в нашем фоторепортаже.

Напомним, прошлое здание ЦУМа 1964 года постройки снесли летом 2024 года. В апреле 2025 года началась подготовка к заливке фундамента. На участке планируют возвести современный деловой центр с внутренним двором и террасой для летних кафе. Предполагается, что там будет двухэтажный стилобат и башни высотой 12 и 18 этажей. На первых двух этажах разместят заведения общепита и торговые пространства, а в высотной части – офисы и четырехзвездочный отель. Общая площадь застройки – 2,6 тысячи квадратных метров. Подробнее о проекте читайте в материале amic.ru.