Новый подрядчик взялся за стройку барнаульского ЦУМа
Теперь современный деловой центр возводит новосибирская компания
06 ноября 2025, 14:15, ИА Амител
В Барнауле нашли нового подрядчика, который построит здание ЦУМа на проспекте Ленина, 55. Им стала новосибирская компания "СМК-Сибирь", сообщает портал "Алтайская недвижимость".
Заказчик – компания "Центрум" – уже заключила с подрядчиком договор. Со слов руководителя Дмитрия Багинского, он уже приступил к работе. Отметим, что разрешение на строительство ЦУМа выдали в декабре 2024 года, действовать оно будет до конца мая 2028-го.
По данным открытых источников, "СМК-Сибирь" зарегистрировали в 2023 году. Ее единственный учредитель и директор – Владислав Саламаха. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Известно, что за 2024 год ее выручка резко выросла до 291,8 млн рублей, однако фирма завершила период с убытком в 2,7 млн рублей.
Стоит подчеркнуть, что это уже третий подрядчик на объекте. Изначально контракт заключили с компанией "Век-Строй", а в апреле 2024 года ее сменил "Алгоритмстроймонтаж" (ГК "Алгоритм"). Однако ни одна из них не выполнила значительного объема работ. Посмотреть, как выглядела строительная площадка в октябре 2025 года, можно в нашем фоторепортаже.
Напомним, прошлое здание ЦУМа 1964 года постройки снесли летом 2024 года. В апреле 2025 года началась подготовка к заливке фундамента. На участке планируют возвести современный деловой центр с внутренним двором и террасой для летних кафе. Предполагается, что там будет двухэтажный стилобат и башни высотой 12 и 18 этажей. На первых двух этажах разместят заведения общепита и торговые пространства, а в высотной части – офисы и четырехзвездочный отель. Общая площадь застройки – 2,6 тысячи квадратных метров. Подробнее о проекте читайте в материале amic.ru.
14:18:28 06-11-2025
Жадность остановила не одну стройку.
14:54:10 06-11-2025
Гость (14:18:28 06-11-2025) Жадность остановила не одну стройку.... Жадность вообще всё портит. Жизнь в принципе.
14:58:56 06-11-2025
Для бизнеса вообще-то нормально резать издержки. при прочих равных почему бы и нет?
18:39:24 06-11-2025
Гость (14:18:28 06-11-2025) Жадность остановила не одну стройку.... Евгений Александрович жадничает?
14:43:23 06-11-2025
А нельзя уже прекратить это безобразие, наказать виновных и вернуть старый добрый ЦУМ, который действительно был местом притяжения.
14:48:18 06-11-2025
Здравствуй новый долгострой. Зато снесли быстро!
15:00:16 06-11-2025
Гость (14:48:18 06-11-2025) Здравствуй новый долгострой. Зато снесли быстро!... Вангую все быстро порешают и достроят. Ваши комментарии на площадке Амик думаю ни на что не влияют)
15:06:22 06-11-2025
Гость (15:00:16 06-11-2025) Вангую все быстро порешают и достроят. Ваши комментарии на п... Ну так комментарии на площадке Амик и не призваны на что-то влиять, кроме как на самоутверждение комментаторов.
09:10:16 07-11-2025
Гость (15:00:16 06-11-2025) Вангую все быстро порешают и достроят. Ваши комментарии на п... Ну так сиди и молчи в тряпочку. Вот уж точно человечество из-за этого значительного ущерба не понесет...
15:06:26 06-11-2025
Гость (14:48:18 06-11-2025) Здравствуй новый долгострой. Зато снесли быстро!... Вам это ничего не напоминает? Например музей или дорожную развязку?:)
15:43:41 06-11-2025
Гость (15:06:26 06-11-2025) Вам это ничего не напоминает? Например музей или дорожную ра... Это не государственные деньги, пусть хоть тысячу лет строят.
15:56:59 06-11-2025
Гость (15:43:41 06-11-2025) Это не государственные деньги, пусть хоть тысячу лет строят.... Это город, в котором я живу. Не проезжал мимо, не пожил год-два, а вот всю жизнь. Мне вот не надо, чтобы тысячу лет руины были вместо магазина. Вообще не прикалывает. Более того, не я его сломал. А какой-то чувак, который его и не строил даже.
15:57:14 06-11-2025
Гость (15:06:26 06-11-2025) Вам это ничего не напоминает? Например музей или дорожную ра... Напоминает! Скоро здесь будет художественный музей 2! 😄
15:47:02 06-11-2025
Вообще странно такое видеть на объекте Ракшиных.
ЖК Локомотив очень быстро отгрохали, а там объем работ в 10 раз больше..
А тут непонятная тягомотина...
16:13:45 06-11-2025
ТЦ потихоньку отмирают. Построишь, а он будет убытки давать.
16:52:05 06-11-2025
Гость (16:13:45 06-11-2025) ТЦ потихоньку отмирают. Построишь, а он будет убытки давать.... На окраинах судьба ТЦ незавидна. А на месте ЦУМа неплохое место, и для торговли, и для офисов. Выживут как-нибудь. Хотя ценник на аренду, может, будет по-тихому, снижаться...
20:15:39 06-11-2025
Гость (16:52:05 06-11-2025) На окраинах судьба ТЦ незавидна. А на месте ЦУМа неплохое ме... А как туда попадать на своем авто? Даже теоретически не вижу возможности сделать парковки более чем 20% от необходимого. Для тех, кто на автобусах? Им этот центр будет не по карману, значит тоже не поедут.
Кстати, уже года три как снизилось количество посетителей ТЦ Пионер и рынка, так как парковаться там стало нереально. А ведь у Пионера нехилые парковки внизу и под крышей. А тут посетителями будут либо местные в Марийку (с отдельного входа), либо бохатые на таксях, приехавшие на этажи выше.
16:17:21 06-11-2025
Как там башни Речном? Уже построили?
08:57:57 07-11-2025
Представляю , что будет твориться в центре города , когда заселят эти башни , офисы и " милые кафеешки ". Площадь советов и дома вокруг станут единой парковкой , несмотря на старания жильцов проживающих в близлежащих домах... Это какой-то беспредел творится по превращению центральной части города в " муравейник"".