Путин анонсировал новые выплаты для семей с двумя и более детьми

Президент отметил, что рождаемость теперь включена в оценку работы губернаторов

09 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о планах по введению новых мер поддержки семей с детьми, в том числе выплат для семей с невысокими доходами, где воспитываются двое и более детей. Соответствующие решения должны быть реализованы с 2026 года, пишет ТАСС.

Выступая на заседании Совета по нацпроектам, глава государства подчеркнул, что преодоление негативных демографических тенденций и повышение рождаемости являются приоритетными задачами. В рамках их решения правительство утвердило долгосрочную стратегию и запустило нацпроект "Семья".