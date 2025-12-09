Путин анонсировал новые выплаты для семей с двумя и более детьми
Президент отметил, что рождаемость теперь включена в оценку работы губернаторов
09 декабря 2025, 10:00, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил о планах по введению новых мер поддержки семей с детьми, в том числе выплат для семей с невысокими доходами, где воспитываются двое и более детей. Соответствующие решения должны быть реализованы с 2026 года, пишет ТАСС.
Выступая на заседании Совета по нацпроектам, глава государства подчеркнул, что преодоление негативных демографических тенденций и повышение рождаемости являются приоритетными задачами. В рамках их решения правительство утвердило долгосрочную стратегию и запустило нацпроект "Семья".
«Начиная с текущего года показатель рождаемости включен в оценку работы глав субъектов», – добавил Путин, указав на повышенное внимание региональных властей к демографическим вопросам.
10:44:41 09-12-2025
То есть ответственными за демографическую ситуацию в стране сделали губернаторов?
А что, губернаторы устанавливают курс доллара, цены на жильё и стоимость продуктов питания?
12:56:52 09-12-2025
Гость (10:44:41 09-12-2025) То есть ответственными за демографическую ситуацию в стране ... ...и главное, за инфантильность молодежи)
13:14:35 09-12-2025
Гость (12:56:52 09-12-2025) ...и главное, за инфантильность молодежи)... Хм, как по мне, молодежь как раз трезво оценивает ситуацию. В условиях, когда горизонт планирования даже не месяцы, пять раз надо подумать. Медицина сами знаете где, вакцин нет, дет. сады и школы тоже как-то не стимулируют кого-то туда отдавать, квартиру не купить и не взять в ипотеку, цены на все летят вверх со свистом. Это точно те условия, когда побежишь рожать пятерых роняя тапки? А, ну и еще папа может невзначай уйти куда-то. Точно же отличный старт для молодой семьи.
17:04:06 09-12-2025
Гость (10:44:41 09-12-2025) То есть ответственными за демографическую ситуацию в стране ... Может, тут другое имеется ввиду. Ну, интимная сторона... Но, когда ж им тогда работать?
11:23:03 09-12-2025
То есть поддержка будет в основном неработающим маргиналам?
17:00:26 09-12-2025
Гость (11:23:03 09-12-2025) То есть поддержка будет в основном неработающим маргиналам?... Гость, в эпоху промышленных роботов, когда работа будет только для немногих избранных, то остальная часть будет размножаться и обживать в гармонии не заселенные территории. Для хищного капитализма России, эта задача пока трудно выполнимая. Для этого нужна другая идеология.
11:24:29 09-12-2025
Поддержка семей с невысокими доходами, имеющие двух и более детей. То есть, те родители, которые имея 2 детей вкалывают, чтобы их дети ни в чем не нуждались, их поддерживать не нужно.
12:50:43 09-12-2025
Иванна (11:24:29 09-12-2025) Поддержка семей с невысокими доходами, имеющие двух и более ... Не поверите, даже те кто имеет 5 детей и работают, ничего не получают. Все только малоимущим)))
12:03:41 09-12-2025
Не поможет
12:07:26 09-12-2025
Кто ему скажет, что сначала нужно родить хотя бы одного?
15:44:35 09-12-2025
Власти уже более 10 лет не обеспечили участки многодетных в Бельмесёво инфраструктурой, водой, светом и газом. Хотя есть решение суда. Куда уже жаловаться? Путину?
05:19:16 10-12-2025
Гость (15:44:35 09-12-2025) Власти уже более 10 лет не обеспечили участки многодетных в ... Надоела. Не надо покупать жилье где попало, чтобы не ныть потом.
09:49:31 10-12-2025
Гость (15:44:35 09-12-2025) Власти уже более 10 лет не обеспечили участки многодетных в ... в спортлото пиши.