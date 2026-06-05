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Путин объяснил, почему "Орешником" ударили по украинскому сараю

Ночью 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар по различным объектам на территории Украины

05 июня 2026, 10:19, ИА Амител

Владимир Путин на ПМЭФ / Фото: кадр из видео
Владимир Путин на ПМЭФ / Фото: кадр из видео

"Орешником" ударили туда, где было удобно посмотреть результат. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ, сообщает "Российская газета".

Путин отметил, что за время конфликта на Украине не было ни одного боевого применения "Орешника", в полном смысле этого слова, и ракету фактически испытывали.

«Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается ДНР в периметре основного укрепрайона», — пояснил глава государства.

После этого к местам ударов подлетели российские БПЛА, чтобы зафиксировать результаты. Эта информация важна, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении "Орешника", в том числе в районе городской застройки.

«Наши дроны залетели в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра все, куда легло», — отметил Путин.

Напомним, ночью 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар по различным объектам на территории Украины с применением комплекса "Орешник" и ракет "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".

СВО / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Владимир Путин украина
       

Комментарии 7

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Гость

10:31:22 05-06-2026

Если бы вдарили по Кукуеву - местные нацисты бы всё сфотали и выложили в паблики, не надо было дроны на фотосьемку гонять.

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Гость

10:35:18 05-06-2026

В 45 американцы тоже ударили туда где удобней было посмотреть, с тех пор японцы лучшие друзья

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Гость

10:53:35 05-06-2026

Гость (10:35:18 05-06-2026) В 45 американцы тоже ударили туда где удобней было посмотрет... "орешник" с боевой частью сделает укронацистов лапочками

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Медведь-шатун

10:52:40 05-06-2026

Мы все играемся в хороших мальчиков!!!, в глаза пускай матерям посмотрит, все хотим казаться вежливыми, а уже весь мир это воспринимает как слабость - посмотрите все больше и жестче обстрелы нашей территории....

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Гость

11:03:43 05-06-2026

Путин отметил, что за время конфликта на Украине не было ни одного боевого применения "Орешника" --- ну тк может и зря

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Гость

11:19:49 05-06-2026

В который раз пишу, что закончить войну одним месяцем, обесточив полностью окраину. Без электроэнергии, в наше время, нет ни движения, ни производства, ни жизни. Электровозы будут с боеприпасами от Польши на тросах тянуть или дрезинами возить? ТЭМки то давно поди в металлолом сдали, они же уэропа

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майор

12:25:08 05-06-2026

Гость (11:19:49 05-06-2026) В который раз пишу, что закончить войну одним месяцем, обест... это нереально. это надо по европейским АЭС тогда бить. они на украину свет подают
по ДНЕПРОГЭС бить разрушив плотину и по украинским АЭС. Это уже практически ядерный конфликт начнется и половина украины превратится в чернобыльскую зону. НЕ пойдет этот вариант
Думай чувак, другие варианты предлагай
Тут надо хирургически свет в европе канализацию и банки вырубать с газохранилищами в течении 10-20 лет, если они с нами договариваться не захотят и капитулировать. И надо выбивать руководство. Полностью все руководство украины и НАТО. По одному уничтожать. Всеми средствами и ледорубом тоже

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