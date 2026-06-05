Ночью 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар по различным объектам на территории Украины

05 июня 2026, 10:19, ИА Амител

Владимир Путин на ПМЭФ / Фото: кадр из видео

"Орешником" ударили туда, где было удобно посмотреть результат. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ, сообщает "Российская газета".

Путин отметил, что за время конфликта на Украине не было ни одного боевого применения "Орешника", в полном смысле этого слова, и ракету фактически испытывали.

«Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается ДНР в периметре основного укрепрайона», — пояснил глава государства.

После этого к местам ударов подлетели российские БПЛА, чтобы зафиксировать результаты. Эта информация важна, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении "Орешника", в том числе в районе городской застройки.

«Наши дроны залетели в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра все, куда легло», — отметил Путин.

Напомним, ночью 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар по различным объектам на территории Украины с применением комплекса "Орешник" и ракет "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".