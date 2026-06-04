В России предложили изменить тактику СВО по "иранскому варианту"
Реализация такого плана может существенно осложнить снабжение ВСУ и снизить их оперативную мобильность
04 июня 2026, 16:30, ИА Амител
Россия может пересмотреть свою тактику в зоне проведения СВО, увеличив количество мобильных огневых групп для защиты коммуникаций и стратегически важных объектов, а также перенеся акцент на использование гиперзвуковых ракет, как это делает Иран, заявил в беседе с "Газетой.ru" военный эксперт Юрий Кнутов.
«Следует значительно расширить число мобильных огневых групп, которые должны быть оперативно развернуты в разных регионах. В случае угрозы для ключевых транспортных артерий, таких как трасса "Новороссия", ведущая в Крым, необходимо иметь резерв, который сможет быстро прибыть на место и обеспечить безопасность», — сказал он.
Кроме того, Кнутов предложил перенять иранский опыт, который заключается в активном использовании баллистических гиперзвуковых ракет. В Иране такие ракеты сыграли важную роль в нанесении ущерба американским военным объектам, включая базы, что позволило вывести из строя около 20 объектов, из которых 15 были базами США.
Эксперт также подчеркнул необходимость перекрыть логистические пути, по которым осуществляются военные поставки в Киев, и разрушить железные дороги, используемые ВСУ. В частности, он отметил, что порты, такие как Одесса и Ильичевск, являются приоритетными целями, особенно причалы и корабли, стоящие на разгрузке.
Ранее сообщалось, что в Европе разрабатывают план по завершению конфликта на Украине.
16:35:35 04-06-2026
О, да... Иран "делает". Со всеми соседями тоже перессорился.
16:59:50 04-06-2026
Мне больше импонирует тактика Израиля - уничтожение верхушки власти.
17:03:55 04-06-2026
"увеличив количество мобильных огневых групп"
А раньше было мало? Странно, Дмитрий Анатольевич говорил о небывалом росте заключенных контрактов
17:21:08 04-06-2026
Вариант - лишить связи и информации (интернета, ТВ, радио) на 100 %.
17:41:11 04-06-2026
У России свой путь и он ведет к Победе...
20:01:24 04-06-2026
Дело хорошее. Начинайте! Поддержим!
20:11:58 04-06-2026
Часть текста состоит из общих фраз с очень расплывчатым значением, впечатление что кто фразы эти произносил - вызубрил их и реально конкретно не врубается о чем сам говорит. Могу ошибаться.
22:30:14 04-06-2026
Разрушить инфраструктуру и всё. Небо открыто, закидывать все транспортные магистрали..
08:17:12 05-06-2026
....необходимо иметь резерв, который сможет быстро прибыть на место и обеспечить безопасность...---хорошие слова о необходимости...и безопасности.
10:49:52 05-06-2026
Выполнить всего 1 пункт, который приведет к победе в течении кратчайшего срока, лишить окраину полностью электроэнергии ,тогда и мосты не надо со станциями долбить, электровоз без энергии не пойдет, и дроны без электричества не производятся, связь ,кстати тоже от эл.энергии зависит.