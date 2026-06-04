Реализация такого плана может существенно осложнить снабжение ВСУ и снизить их оперативную мобильность

04 июня 2026, 16:30, ИА Амител

СВО / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россия может пересмотреть свою тактику в зоне проведения СВО, увеличив количество мобильных огневых групп для защиты коммуникаций и стратегически важных объектов, а также перенеся акцент на использование гиперзвуковых ракет, как это делает Иран, заявил в беседе с "Газетой.ru" военный эксперт Юрий Кнутов.

«Следует значительно расширить число мобильных огневых групп, которые должны быть оперативно развернуты в разных регионах. В случае угрозы для ключевых транспортных артерий, таких как трасса "Новороссия", ведущая в Крым, необходимо иметь резерв, который сможет быстро прибыть на место и обеспечить безопасность», — сказал он.

Кроме того, Кнутов предложил перенять иранский опыт, который заключается в активном использовании баллистических гиперзвуковых ракет. В Иране такие ракеты сыграли важную роль в нанесении ущерба американским военным объектам, включая базы, что позволило вывести из строя около 20 объектов, из которых 15 были базами США.

Эксперт также подчеркнул необходимость перекрыть логистические пути, по которым осуществляются военные поставки в Киев, и разрушить железные дороги, используемые ВСУ. В частности, он отметил, что порты, такие как Одесса и Ильичевск, являются приоритетными целями, особенно причалы и корабли, стоящие на разгрузке.

Ранее сообщалось, что в Европе разрабатывают план по завершению конфликта на Украине.