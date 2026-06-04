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В России предложили изменить тактику СВО по "иранскому варианту"

Реализация такого плана может существенно осложнить снабжение ВСУ и снизить их оперативную мобильность

04 июня 2026, 16:30, ИА Амител

СВО / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
СВО / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россия может пересмотреть свою тактику в зоне проведения СВО, увеличив количество мобильных огневых групп для защиты коммуникаций и стратегически важных объектов, а также перенеся акцент на использование гиперзвуковых ракет, как это делает Иран, заявил в беседе с "Газетой.ru" военный эксперт Юрий Кнутов.

«Следует значительно расширить число мобильных огневых групп, которые должны быть оперативно развернуты в разных регионах. В случае угрозы для ключевых транспортных артерий, таких как трасса "Новороссия", ведущая в Крым, необходимо иметь резерв, который сможет быстро прибыть на место и обеспечить безопасность», — сказал он.

Кроме того, Кнутов предложил перенять иранский опыт, который заключается в активном использовании баллистических гиперзвуковых ракет. В Иране такие ракеты сыграли важную роль в нанесении ущерба американским военным объектам, включая базы, что позволило вывести из строя около 20 объектов, из которых 15 были базами США.

Эксперт также подчеркнул необходимость перекрыть логистические пути, по которым осуществляются военные поставки в Киев, и разрушить железные дороги, используемые ВСУ. В частности, он отметил, что порты, такие как Одесса и Ильичевск, являются приоритетными целями, особенно причалы и корабли, стоящие на разгрузке.

Ранее сообщалось, что в Европе разрабатывают план по завершению конфликта на Украине.

Владимир Зеленский / Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

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СВО Россия Политика украина
       

Комментарии 10

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'...как это делает Иран...'

16:35:35 04-06-2026

О, да... Иран "делает". Со всеми соседями тоже перессорился.

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Гость

16:59:50 04-06-2026

Мне больше импонирует тактика Израиля - уничтожение верхушки власти.

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Гость

17:03:55 04-06-2026

"увеличив количество мобильных огневых групп"

А раньше было мало? Странно, Дмитрий Анатольевич говорил о небывалом росте заключенных контрактов

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Гость

17:21:08 04-06-2026

Вариант - лишить связи и информации (интернета, ТВ, радио) на 100 %.

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ППШариков

17:41:11 04-06-2026

У России свой путь и он ведет к Победе...

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Гость

20:01:24 04-06-2026

Дело хорошее. Начинайте! Поддержим!

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Гость

20:11:58 04-06-2026

Часть текста состоит из общих фраз с очень расплывчатым значением, впечатление что кто фразы эти произносил - вызубрил их и реально конкретно не врубается о чем сам говорит. Могу ошибаться.

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Гость

22:30:14 04-06-2026

Разрушить инфраструктуру и всё. Небо открыто, закидывать все транспортные магистрали..

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Гость

08:17:12 05-06-2026

....необходимо иметь резерв, который сможет быстро прибыть на место и обеспечить безопасность...---хорошие слова о необходимости...и безопасности.

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Гость

10:49:52 05-06-2026

Выполнить всего 1 пункт, который приведет к победе в течении кратчайшего срока, лишить окраину полностью электроэнергии ,тогда и мосты не надо со станциями долбить, электровоз без энергии не пойдет, и дроны без электричества не производятся, связь ,кстати тоже от эл.энергии зависит.

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