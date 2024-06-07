Путин: пенсии работающих пенсионеров проиндексируют в 2025 году
Индексация будет ежегодной
07 июня 2024, 19:49, ИА Амител
Пенсии работающих пенсионеров с 2025 года будут проиндексированы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическим форуме (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.
По мнению президента, таким образом можно добиться социальной справедливости, о которой регулярно говорят власти. Вместе с тем в России сложилась необычная ситуация, которая приводит к росту числа работающих пенсионеров. На это влияют два фактора: нехватка рук и наличие среди людей пенсионного возраста квалифицированных специалистов, которых сейчас не хватает экономике.
Глава государства поручил рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы. Он предполагает проводить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 1 февраля 2025 года и далее – каждый год.
20:09:06 07-06-2024
Хорошая новость! Дай Бог!
08:35:21 08-06-2024
Гость (20:09:06 07-06-2024) Хорошая новость! Дай Бог!... А вернут украденную индексацию за 10 лет или новая точка отсчёта будет? Тогда выгодно только свежим пенсионерам.
23:00:23 08-06-2024
Гость (08:35:21 08-06-2024) А вернут украденную индексацию за 10 лет или новая точка отс... Проиндексируют с учётом индексации за все годы.
20:26:25 07-06-2024
Так они работали, потом увольнялись,получили перерсасчет и вновь на работу...ВСЕ знали.Сколько налогов утекло,вот протрезвели...
20:32:44 07-06-2024
А что мешало сделать это раньше? Сталин бы сказал - враги народа... Расстрелять..
15:43:08 08-06-2024
Костя (20:32:44 07-06-2024) А что мешало сделать это раньше? Сталин бы сказал - враги на... Костя, кого расстрелять - самого?
20:42:44 07-06-2024
Скоро эти загорелые довольные пенсионеры из не дружественных стран. На курортах потеснятся, там будет куражиться отечественный пенсионер
20:53:29 07-06-2024
А зарплаты работающих не пенсионеров когда будут нормально проиндексированы?
21:25:23 07-06-2024
Обещанного...лет ждут. Поручил рассмотреть....
21:53:27 07-06-2024
Дело за малым - узнать размер индексации пенсии, так то её и сейчас каждый август пересчитывают аж на 3 балла, только стоимость балла берётся с года назначения пенсии, а не текущая, и вуаля! - целых 200 рублей прибавки, и ни в чем себе не отказывайте.
10:38:48 08-06-2024
Чему рады - крошку хлеба оторвали от индексации не работающих пенсионеров (2,2% индексации) и дали работающим , а соответственно у пенсинеров по тарости и не работающим оставили вместо положенных и запрогоромированных на 25 год 6,7 % осталось 4,5%. Не вру - читайте в нэте. Вот так то друзья .Все это не радует.
15:47:57 08-06-2024
гость (10:38:48 08-06-2024) Чему рады - крошку хлеба оторвали от индексации не работающи... Не вводите людей в заблуждение. С 2025 года индексация пенсий будет происходить в два этапа: 1 января и 1 апреля. В 2025 году 1 января на 4,5%; 1 апреля на 2,2%. Никто у вас хлеб не отбирает, успокойтесь.