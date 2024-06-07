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Путин: пенсии работающих пенсионеров проиндексируют в 2025 году

Индексация будет ежегодной

07 июня 2024, 19:49, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Пенсии работающих пенсионеров с 2025 года будут проиндексированы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическим форуме (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

По мнению президента, таким образом можно добиться социальной справедливости, о которой регулярно говорят власти. Вместе с тем в России сложилась необычная ситуация, которая приводит к росту числа работающих пенсионеров. На это влияют два фактора: нехватка рук и наличие среди людей пенсионного возраста квалифицированных специалистов, которых сейчас не хватает экономике.

Глава государства поручил рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы. Он предполагает проводить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 1 февраля 2025 года и далее – каждый год.

Владимир Путин пенсии

Комментарии 12

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Гость

20:09:06 07-06-2024

Хорошая новость! Дай Бог!

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Гость

08:35:21 08-06-2024

Гость (20:09:06 07-06-2024) Хорошая новость! Дай Бог!... А вернут украденную индексацию за 10 лет или новая точка отсчёта будет? Тогда выгодно только свежим пенсионерам.

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Гость

23:00:23 08-06-2024

Гость (08:35:21 08-06-2024) А вернут украденную индексацию за 10 лет или новая точка отс... Проиндексируют с учётом индексации за все годы.

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гость

20:26:25 07-06-2024

Так они работали, потом увольнялись,получили перерсасчет и вновь на работу...ВСЕ знали.Сколько налогов утекло,вот протрезвели...

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Костя

20:32:44 07-06-2024

А что мешало сделать это раньше? Сталин бы сказал - враги народа... Расстрелять..

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Гость

15:43:08 08-06-2024

Костя (20:32:44 07-06-2024) А что мешало сделать это раньше? Сталин бы сказал - враги на... Костя, кого расстрелять - самого?

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Гость

20:42:44 07-06-2024

Скоро эти загорелые довольные пенсионеры из не дружественных стран. На курортах потеснятся, там будет куражиться отечественный пенсионер

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Гость

20:53:29 07-06-2024

А зарплаты работающих не пенсионеров когда будут нормально проиндексированы?

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Гость

21:25:23 07-06-2024

Обещанного...лет ждут. Поручил рассмотреть....

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Гость

21:53:27 07-06-2024

Дело за малым - узнать размер индексации пенсии, так то её и сейчас каждый август пересчитывают аж на 3 балла, только стоимость балла берётся с года назначения пенсии, а не текущая, и вуаля! - целых 200 рублей прибавки, и ни в чем себе не отказывайте.

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гость

10:38:48 08-06-2024

Чему рады - крошку хлеба оторвали от индексации не работающих пенсионеров (2,2% индексации) и дали работающим , а соответственно у пенсинеров по тарости и не работающим оставили вместо положенных и запрогоромированных на 25 год 6,7 % осталось 4,5%. Не вру - читайте в нэте. Вот так то друзья .Все это не радует.

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Гость

15:47:57 08-06-2024

гость (10:38:48 08-06-2024) Чему рады - крошку хлеба оторвали от индексации не работающи... Не вводите людей в заблуждение. С 2025 года индексация пенсий будет происходить в два этапа: 1 января и 1 апреля. В 2025 году 1 января на 4,5%; 1 апреля на 2,2%. Никто у вас хлеб не отбирает, успокойтесь.

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