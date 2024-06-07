Путин: пенсии работающих пенсионеров проиндексируют в 2025 году

Индексация будет ежегодной

07 июня 2024, 19:49, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Пенсии работающих пенсионеров с 2025 года будут проиндексированы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическим форуме (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

По мнению президента, таким образом можно добиться социальной справедливости, о которой регулярно говорят власти. Вместе с тем в России сложилась необычная ситуация, которая приводит к росту числа работающих пенсионеров. На это влияют два фактора: нехватка рук и наличие среди людей пенсионного возраста квалифицированных специалистов, которых сейчас не хватает экономике.

Глава государства поручил рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы. Он предполагает проводить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 1 февраля 2025 года и далее – каждый год.