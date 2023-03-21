Путин: план КНР по Украине может быть взят за основу разрешения конфликта

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин выступает в украинской ситуации за мир и диалог

21 марта 2023, 22:53, ИА Амител

Президент России Владимир Путин заявил, что план Китая по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования по Украине, сообщает РИА Новости.

Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул, что пока к плану не готовы на Западе и в Киеве. В свою очередь, китайский лидер подчеркнул, что Пекин выступает в украинской ситуации за мир и диалог.

Напомним, Си Цзиньпин будет находиться в России с 20 по 22 марта. Это первая заграничная поездка китайского лидера после назначения на третий срок председателем КНР. В ходе визита он встретился с российским президентом Владимиром Путиным, одна из основных тем обсуждения – конфликт на Украине.

Ранее Путин подчёркивал, что внимательно ознакомился с планом Пекина по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, Москва готова обсудить предложения.