Путин подписал указ о выплатах детям военных, попавших в плен или пропавших без вести
Такая мера касается военнослужащих, попавших в плен в ходе спецоперации на Украине и контртеррористической операции в Сирии
27 декабря 2024, 08:30, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении ежемесячной социальной выплаты детям пленных и пропавших без вести военных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Указ касается военнослужащих, попавших в плен в ходе спецоперации на Украине и контртеррористической операции в Сирии.
Размер выплат равняется прожиточному минимуму для детей по месту проживания.
"Федеральный прожиточный минимум на одного ребенка в 2024 году составил 14 989 руб., с 1 января 2025 года он увеличится до 17 201 рублей", – уточнили в РБК.
Соцвыплата будет устанавливаться с даты захвата в плен или пропажи без вести, указанной в приказе командира подразделения, но не ранее 1 декабря 2024 года.
Для определения прав на другие компенсации и меры поддержки эта выплата учитываться не будет.
11:41:58 27-12-2024
А еще лучше, в Суворовское училище сразу, или в Нахимовское.
09:15:52 28-12-2024
Гость (11:41:58 27-12-2024) А еще лучше, в Суворовское училище сразу, или в Нахимовское.... А чо не так? от осинки не родятся апельсинки.