Путин подписал указ о выплатах детям военных, попавших в плен или пропавших без вести

Такая мера касается военнослужащих, попавших в плен в ходе спецоперации на Украине и контртеррористической операции в Сирии

27 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении ежемесячной социальной выплаты детям пленных и пропавших без вести военных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Указ касается военнослужащих, попавших в плен в ходе спецоперации на Украине и контртеррористической операции в Сирии.

Размер выплат равняется прожиточному минимуму для детей по месту проживания.

"Федеральный прожиточный минимум на одного ребенка в 2024 году составил 14 989 руб., с 1 января 2025 года он увеличится до 17 201 рублей", – уточнили в РБК.

Соцвыплата будет устанавливаться с даты захвата в плен или пропажи без вести, указанной в приказе командира подразделения, но не ранее 1 декабря 2024 года.

Для определения прав на другие компенсации и меры поддержки эта выплата учитываться не будет.