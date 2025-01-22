Путин поручил проиндексировать пенсии "задним числом"
Социальные страховые пенсии должны быть проиндексированы на 9,5% уже к февралю
22 января 2025, 22:30, ИА Амител
Социальные страховые пенсии в России должны быть проиндексированы на 9,5% с учетом фактической инфляции, превысившей прогнозные показатели, уже к февралю. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, пишет ТАСС.
Российский лидер отметил, что инфляция в стране оказалась выше ожидаемой, и это значение используется для расчета индексации социальных выплат.
"Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно – по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%", – сказал Путин.
Президент поручил пересчитать пенсии "задним числом" и страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января.
Кроме того, в феврале будет соответствующая доплата.
"Прошу правительство в самые короткие сроки принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий", – сказал глава государства.
22:42:35 22-01-2025
И хде? Не чувствуется повышение
07:34:31 23-01-2025
Леха (22:42:35 22-01-2025) И хде? Не чувствуется повышение... Ты, Леха, пенс?
23:27:55 22-01-2025
Лучше, как говорится, поздно, чем никогда, признать допущенный ляп - недооценку в декабре реальной инфляции за год, хотя если бы хватило духу взглянуть на ситуацию ещё более трезво, то пришлось бы констатировать новый факт: "щедрая" доплата всё равно не тянет на достаточную компенсацию роста цен!
09:38:38 23-01-2025
Гость (23:27:55 22-01-2025) Лучше, как говорится, поздно, чем никогда, признать допущенн... А почему бы "задним числом" не проиндексировать за 10 лет пенсии работающих пенсионеров? Ой как лучше поздно, чем никогда.
23:52:35 22-01-2025
почему 9.5%, если инфляция 9.52%???
00:14:27 23-01-2025
так социальные или страховые?
19:38:43 23-01-2025
Гость (00:14:27 23-01-2025) так социальные или страховые? ... С 2024 года для пенсий военных и силовиков учитывалось 85,47% денежного довольствия. С 1 октября коэффициент вырос до 89,83%. При этом пенсии военным были проиндексированы на 5,1%. Согласно оценке Минфина, средний размер выплаты достиг 41 600 рублей. Благодаря новому закону коэффициент продлится и в 2025 году.
00:54:13 23-01-2025
Почему пенсии индексируются только на процент инфляции? А как же рост благосостояния пенсионеров?
Необходимо добавлять к 9,5% по 2-3% в год, доведя среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты в России. Для четвертой экономики в мире это вполне по силам.
Средние пенсии в странах с учетом паритета покупательной способности:
США $1441
Китай $484
Япония $1802
Израиль $1950
Германия $1466
Франция $1368
Великобритания $1935
Финляндия $1840
Россия $588
07:38:04 23-01-2025
Гость (00:54:13 23-01-2025) Почему пенсии индексируются только на процент инфляции? А к... Как задолбали копатели интернета. Нароют чушь, и трясут ей. Ты сравни не только поступления, но и все расходы. Оленеводы….
10:07:38 23-01-2025
Гость (07:38:04 23-01-2025) Как задолбали копатели интернета. Нароют чушь, и трясут ей. ... А кто вам даст истинную информацию по доходам и расходам?То что говорит пропаганда это одно ,а реальность совсем другое.Даже в Казахстане,не такой богатой стране мира,и то пенсии выше наших.О чём тут говорить?
09:00:08 23-01-2025
Гость (00:54:13 23-01-2025) Почему пенсии индексируются только на процент инфляции? А к... пенсия в России почти 60 тысяч??? Откуда инфа?))
09:41:44 23-01-2025
Гость (00:54:13 23-01-2025) Почему пенсии индексируются только на процент инфляции? А к... Гость, ты чё съел ? Твой отец Сатана -Дьявол, умножь Россия $588 по курсу на сегодня 98,28 получается средняя пенсия 57788, 64. хилых российских рублей. Заврался в конец в месте со своим кумиром.
07:07:09 23-01-2025
с учетом паритета покупательной способности --- ну сомнительно же, вряд ли парикмахер в США стрижет за 3-4 доллара? И товары там подороже, а уж услуги без вариантов. Но главное, что они мировую валюту сами выпускают и сами себе сколько хотят берут. Типа в долг, который сами себе прощают. Могут кому хотят давать. Пока они выпускатель и распределитель мировой валюты, все эти показатели некорректны
08:08:31 23-01-2025
Гость (07:07:09 23-01-2025) с учетом паритета покупательной способности --- ну сомнитель... Продукты и товары в России стали дороже, чем в США. Школа для детей,съем жилья,недвижимость в США очень дорого.
10:55:52 23-01-2025
Гость (08:08:31 23-01-2025) Продукты и товары в России стали дороже, чем в США. Школа дл... Продукты и товары в России стали дороже, чем в США --- да ну не надо. Как они могут быть дороже, если зарплата у производителей этих товаров в разы больше? А зарплата производителей это часть себестоимости произведенных товаров, они че там себе в убыток товары продают
12:30:21 23-01-2025
Размеры пенсий просто зашкаливают. Пенсионеры отдают мошенникам миллионы рублей.
14:01:29 23-01-2025
Гость (12:30:21 23-01-2025) Размеры пенсий просто зашкаливают. Пенсионеры отдают мошенни... Под гипнозом берут кредиты и становятся миллионерами.
19:42:32 23-01-2025
В средне на сколько рублей повысится военная пенсия с 1 января 2025 года?
08:05:58 26-01-2025
Слава (19:42:32 23-01-2025) В средне на сколько рублей повысится военная пенсия с 1 янва... На косарь
23:36:09 23-01-2025
Индекс борща бы тоже проиндексировать с 30 до 9.5...