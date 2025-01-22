Путин поручил проиндексировать пенсии "задним числом"

Социальные страховые пенсии должны быть проиндексированы на 9,5% уже к февралю

22 января 2025, 22:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Социальные страховые пенсии в России должны быть проиндексированы на 9,5% с учетом фактической инфляции, превысившей прогнозные показатели, уже к февралю. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, пишет ТАСС.

Российский лидер отметил, что инфляция в стране оказалась выше ожидаемой, и это значение используется для расчета индексации социальных выплат.

"Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно – по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%", – сказал Путин.

Президент поручил пересчитать пенсии "задним числом" и страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января.

Кроме того, в феврале будет соответствующая доплата.