Путин поручил сохранить ставку 2% по программе "Дальневосточная ипотека"

Срок, указанный в документе, – 2030 год

11 ноября 2024, 18:45, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1051266

Владимир Путин поставил задачу сохранить процентную ставку по ипотеке в размере 2% годовых для жителей Дальнего Востока и Арктики до 2030 года.

Об этом говорится в списке поручений президента по итогам Восточного экономического форума, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил правительству увеличить размер выплат для семей с детьми, проживающих в Дальневосточном федеральном округе, при рождении третьего и последующих детей. С 1 июля 2024 года сумма выплат составит 1 миллион рублей.

Срок исполнения поручения – 15 ноября 2024 года.