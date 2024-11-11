Путин поручил сохранить ставку 2% по программе "Дальневосточная ипотека"
Срок, указанный в документе, – 2030 год
11 ноября 2024, 18:45, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1051266
Владимир Путин поставил задачу сохранить процентную ставку по ипотеке в размере 2% годовых для жителей Дальнего Востока и Арктики до 2030 года.
Об этом говорится в списке поручений президента по итогам Восточного экономического форума, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, глава государства поручил правительству увеличить размер выплат для семей с детьми, проживающих в Дальневосточном федеральном округе, при рождении третьего и последующих детей. С 1 июля 2024 года сумма выплат составит 1 миллион рублей.
Срок исполнения поручения – 15 ноября 2024 года.
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