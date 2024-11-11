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Путин поручил сохранить ставку 2% по программе "Дальневосточная ипотека"

Срок, указанный в документе, – 2030 год

11 ноября 2024, 18:45, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1051266
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1051266

Владимир Путин поставил задачу сохранить процентную ставку по ипотеке в размере 2% годовых для жителей Дальнего Востока и Арктики до 2030 года.

Об этом говорится в списке поручений президента по итогам Восточного экономического форума, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил правительству увеличить размер выплат для семей с детьми, проживающих в Дальневосточном федеральном округе, при рождении третьего и последующих детей. С 1 июля 2024 года сумма выплат составит 1 миллион рублей.

Срок исполнения поручения – 15 ноября 2024 года.

Владимир Путин выплаты ипотека

Комментарии 3

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Гость

18:58:39 11-11-2024

С проблемой нарожать, появляется другая проблема. Кому жить за Уралом?

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Грыша

06:01:07 12-11-2024

На 2% народ насыпется

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Гость

12:10:17 12-11-2024

2% годовых для жителей Дальнего Востока и Арктики. Чудес не бывает, что бы где то положить, откуда то надо взять. Угадай, угадай...

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