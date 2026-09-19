Путин предложил россиянину потратить сэкономленные на газе деньги на подарок жене

Семья из Ульяновской области за три года сэкономила более 170 тысяч рублей

19 сентября 2026, 10:55, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Во время видеоконференции, посвященной открытию объектов социальной газификации, президент России Владимир Путин пообщался с жителем Ульяновской области Виктором Фоминым, пишет РИА Новости.

Фомин рассказал, что за три года использования природного газа его семья сэкономила более 170 тысяч рублей. Он также от имени всех жителей региона поблагодарил главу государства за программу бесплатной газификации.

Президент, в свою очередь, выразил Фомину признательность за участие в решении вопросов газификации и передал добрые пожелания его супруге. Глава государства дал теплый совет семейной паре:

"На сэкономленные деньги — вы сказали, что с газификацией все меньше расходов семейного бюджета уходит на вопросы ЖКХ, — на сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок вашей жене. Я готов присоединиться к этому тоже".

Кроме того, Владимир Путин поздравил супругов из Ульяновской области с золотой свадьбой — они прожили вместе 50 лет — и пожелал семье благополучия.