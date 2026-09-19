Путин предложил россиянину потратить сэкономленные на газе деньги на подарок жене
Семья из Ульяновской области за три года сэкономила более 170 тысяч рублей
19 сентября 2026, 10:55, ИА Амител
Во время видеоконференции, посвященной открытию объектов социальной газификации, президент России Владимир Путин пообщался с жителем Ульяновской области Виктором Фоминым, пишет РИА Новости.
Фомин рассказал, что за три года использования природного газа его семья сэкономила более 170 тысяч рублей. Он также от имени всех жителей региона поблагодарил главу государства за программу бесплатной газификации.
Президент, в свою очередь, выразил Фомину признательность за участие в решении вопросов газификации и передал добрые пожелания его супруге. Глава государства дал теплый совет семейной паре:
"На сэкономленные деньги — вы сказали, что с газификацией все меньше расходов семейного бюджета уходит на вопросы ЖКХ, — на сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок вашей жене. Я готов присоединиться к этому тоже".
Кроме того, Владимир Путин поздравил супругов из Ульяновской области с золотой свадьбой — они прожили вместе 50 лет — и пожелал семье благополучия.
11:56:54 19-09-2026
Цена газификации-грабеж. Цена куба газа-грабеж.
14:43:37 19-09-2026
поддержу предыдущий коммент- сегодняшние цены на коммуналку законодательно должны быть приравнены к грабежу! как можно сэкономить на грабеже?
18:40:31 19-09-2026
В Алтайском крае уголь — самое дешёвое топливо для частного дома, а газ лишь на ~25 % дороже. Это обусловлено близостью Кузбасского угольного бассейна и относительно высоким газотарифом. Электричество даже по льготному тарифу для домов с электроотоплением и по ночной ставке остаётся в 3–6 раз дороже газа и угля.
Для дома 100 м² с потреблением ~20 Гкал за сезон: уголь ≈ 20 600 ₽, газ ≈ 25 600 ₽, электричество ≈ 123 000 ₽.