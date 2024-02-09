Путин рассказал о причастности США к взрывам на "Северных потоках"
Штаты и заинтересованы, и могут осуществить такую сложнейшую операцию
09 февраля 2024, 08:37, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что причастных к взрывам на газопроводах нужно искать не только среди заинтересованных, сообщает РИА Новости.
Карлсон спросил Путина, какая у него есть информация о причастности США и НАТО к взрывам на "Северных потоках".
"Всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены", – ответил Путин.
Напомним, инцидент на "Северных потоках" в Балтийском море произошел в конце сентября 2022 года. Позже в Швеции подтвердили, что причиной ЧП была диверсия. Американский журналист объяснил, зачем США взорвали "Северные потоки".
09:38:35 09-02-2024
заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все --- Швеция даже подозреваемых не нашла. Интересно, у них если найти не можешь, можно дело вообще закрыть. Нашим ментам бы так
11:51:10 09-02-2024
Гость (09:38:35 09-02-2024) заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтий... Ну нет и нет. остаётся только ручки развести.