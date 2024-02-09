Путин рассказал о причастности США к взрывам на "Северных потоках"

Штаты и заинтересованы, и могут осуществить такую сложнейшую операцию

09 февраля 2024, 08:37, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что причастных к взрывам на газопроводах нужно искать не только среди заинтересованных, сообщает РИА Новости.

Карлсон спросил Путина, какая у него есть информация о причастности США и НАТО к взрывам на "Северных потоках".

"Всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены", – ответил Путин.

Напомним, инцидент на "Северных потоках" в Балтийском море произошел в конце сентября 2022 года. Позже в Швеции подтвердили, что причиной ЧП была диверсия. Американский журналист объяснил, зачем США взорвали "Северные потоки".