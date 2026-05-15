Путин: ВВП России в марте прибавил 1,8%

Меры, принятые правительством в экономике, начали давать положительный результат, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил глава государства, рост ВВП в марте составил 1,8%, промышленного производства — 2,3%, обработки — 3%. Безработица остается на минимальном уровне в 2,2%.

Путин поручил правительству уделять особое внимание вопросам поддержки экономического роста.

«Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов — то есть чтобы экономический рост становился все более основательным и устойчивым», — отметил президент.