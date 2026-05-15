Путин: ВВП России в марте прибавил 1,8%
Наметившаяся положительная динамика должна закрепиться, отметил президент
15 мая 2026, 19:31, ИА Амител
Меры, принятые правительством в экономике, начали давать положительный результат, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.
Как сообщил глава государства, рост ВВП в марте составил 1,8%, промышленного производства — 2,3%, обработки — 3%. Безработица остается на минимальном уровне в 2,2%.
Путин поручил правительству уделять особое внимание вопросам поддержки экономического роста.
«Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов — то есть чтобы экономический рост становился все более основательным и устойчивым», — отметил президент.
20:43:09 15-05-2026
А ведь прям чувствуется, лучше стало
22:19:40 15-05-2026
К сожалению, нам доступна не вся статистика.
01:08:19 16-05-2026
То есть когда ВВП падает, то это потому, что "в январе люди много отдыхали". А когда ВВП растёт это "меры, принятые правительством в экономике, начали давать положительный результат". Опять хорошему правительству достался плохой и ленивый народ.
03:01:21 16-05-2026
Интересно какие меры были приняты правительством? две-три недели назад президент только попросил их представить. И вот они мгновенно заработали. Или это волшебство Росстата?!
08:32:52 16-05-2026
Гость (03:01:21 16-05-2026) Интересно какие меры были приняты правительством? две-три н... Зачем вам это, живут люди в своей стране, рассказывают сказки друг другу, нам от этого ни вдоль ни поперек
09:58:36 16-05-2026
И ведь ни одна голова из правительства не полетела.
13:41:45 16-05-2026
Гость (09:58:36 16-05-2026) И ведь ни одна голова из правительства не полетела. ... Так забронзовели уже. Просто так не смахнешь.
11:10:00 16-05-2026
Потребление падает, экономика растёт. В Кремле волшебники сидят? При таком росте резинки от трусов воровать начнут.