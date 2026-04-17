"В вежливость не играет". Эксперты оценили критику правительства на совещании у Путина

Ухудшение экономической ситуации заставило главу государства публично отчитать чиновников

17 апреля 2026, 09:15, ИА Амител

Прошедшее совещание по экономическим вопросам у президента России стало небольшой сенсацией — впервые за последние годы Путин подверг критике работу кабмина РФ, хотя ранее неоднократно говорил о достигнутых успехах и хвалил чиновников. Примечательно, что многие эксперты, имеющие доступ к правительственным и кремлевским инсайдам, отмалчиваются о произошедшем. Тем не менее amic.ru собрал некоторые мнения о состоявшемся разговоре и его возможных последствиях.

Ситуация "ниже ожиданий"

На совещании по экономическим вопросам с членами правительства президент Путин заявил, что, согласно статистическим данным, уже два месяца подряд экономика страны демонстрирует показатели ниже тех, что ожидались ранее.

«В целом за январь — февраль ВВП сократился на 1,8%. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление, как строительство», — сообщил глава государства.

Причинами отрицательной динамики, по его словам, некоторые специалисты называют "календарные, погодные, так называемые сезонные факторы":

«Я уже говорил на прошлом совещании, мы это хорошо знаем, в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году, в феврале — на один рабочий день меньше. Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране».

Путин подчеркнул, что рассчитывает "услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий":

«Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России».

О содержании докладов участников совещания и о том, какие выводы были сделаны, остается догадываться — на сайте Кремля приведен лишь небольшой фрагмент вступительной речи президента. Логично предположить, что разговор был не слишком приятным для членов кабмина.

"Час откровенности" для правительства

Прошедшее совещание стало "часом откровенности для Белого дома" (в данном случае под Белым домом имеется в виду резиденция кабмина РФ, имеющая такое неформальное название. – Прим. ред.), пишет дзен-канал "Тема. Главное".

«Президент России Владимир Путин, человек, который обычно избегает публичных разносов, на этот раз не просто констатировал падение ВВП на 1,8% за январь — февраль, хотя правительство в декабре обещало рост. Он вбил клин между "объективными обстоятельствами" и реальной картиной деловой активности», — пишет канал.

Претензии, предъявленные Путиным кабинету министров, достаточно серьезны, считает автор канала:

«Президент в своей дипломатичной манере, через запятую и "канцелярит", противопоставляет "прогнозы правительства" и "реальные цифры", это не критика. Это обвинение в некомпетентности или, хуже того, во введении главы государства в заблуждение».

Фраза Путина о том, что ссылки на календарные факторы не работают, является ключевой, замечает канал:

«Это значит, что президент не принял объяснений. Он считает их абстрактной отмазкой. Список неудобных вопросов составлен. Срок на ответ — до следующего совещания. Если конкретных решений не будет, если нефть продолжат оценивать в Лондоне, а бизнес — дохнуть под налоговым прессом, то правительство ждет "оптимизация". В Кремле больше не играют в вежливость. Экономика реально падает. И ответственные за прогнозы, которые не сбылись, будут отвечать по полной. Желательно, в зале суда — всем правительством и Центробанком».

"Удар по чиновникам"

Ударом по сидящим в зале членам кабмина назвал заявление Путина о нереализованных ожиданиях в экономике обозреватель "Коммерсанта" Андрей Колесников:

«Именно они представили президенту, а вернее Верховному главнокомандующему, эти прогнозы, причем недавно, в конце 2025 года».

Колесников выразил опасение, что в дальнейшем чиновники могут просто подогнать статистические показатели под сделанные прогнозы:

«И что-то подсказывает, что уже к следующему совещанию на эту тему ситуация может резко измениться, показатели улучшатся, пойдут в гору и даже, боюсь, будут не поспевать за ожиданиями аналитиков и экспертов. Ибо все эти люди так легко не сдаются. Тем более на милость победителя. И на милость к падшим».

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов скептически оценил представленные президенту ссылки чиновников и специалистов на погодные и сезонные факторы.

«Уже и астрономия вышла на тропу войны с нами... Не пора ли ее запретить?.. А погоду просто отключить, все равно она редко бывает хорошей. Ну а с сезонами — без церемоний. Сделать круглый год зимой, меньше будет трат на борьбу с комарами и болезнями растений, да и пчел тогда пестицидами травить перестанем...» — иронично оценил Крупнов приведенную аргументацию в своем телеграм-канале.

"Над премьером сгущаются тучи"

Разумеется, мировые СМИ живо прокомментировали результаты совещания. «Путин потребовал от правительства и Центробанка объяснений ухудшения макроэкономических показателей», — сообщает "Радио "Свобода"*.

«Повышение налогов и военные расходы толкают российский малый бизнес к закрытию, пишет Financial Times: каждый двадцатый предприниматель в России уже закрыл бизнес. Инвестиционная активность российского бизнеса рухнула до минимума с пандемии, следует из отчета Центробанка РФ. В мартовском обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сказано, что вероятность перехода российской экономики к рецессии до 2027 года высока», — говорится в материале на сайте радиостанции.

Интересно, что еще 25 марта американская газета The New York Times написала, что Путин, подробно оценив ситуацию в экономике еще в конце февраля, был неприятно поражен.

«Стали циркулировать слухи о скорой масштабной перестановке в российском правительстве. По словам людей, близких к Кремлю, это могло бы включать отставку нынешнего правительства. Над премьер-министром Михаилом Мишустиным уже начали сгущаться тучи: лица, близкие к нему, стали фигурантами уголовных дел», — пишет издание.

Под лицами, близкими к Мишустину, газета имела в виду бизнесменов Александра Галицкого и Сергея Мацоцкого.

Однако серьезные кадровые решения были отодвинуты после начала американо-израильской войны против Ирана, полагает издание. Именно тогда у российских чиновников появились надежды на решение экономических проблем в связи с подскочившими ценами на нефть.

"Сигналы доходят с искажениями"

Потенциал для бюджета, связанный с повышением нефтяных цен, далеко не очевиден, сообщил amic.ru источник, занимающийся подготовкой аналитических материалов для властных структур, в том числе Администрации президента:

«На самом деле многие экономисты указывали, что ситуация благоприятна, но в краткосрочной перспективе желаемых денег она все равно не принесет из-за неготовности инфраструктуры к резкому наращиванию экспорта. Кроме того, методы нынешнего премьера исходят из его психологии налоговика. Сейчас во главе правительства в идеале нужен креативный специалист, склонный к быстрым и неординарным решениям. Но где такого взять — вопрос».

Возможно, именно ситуация с недополучением нефтяных доходов вызвала недовольство Путина и заставила его усомниться в объективности экономической картины, нарисованной ранее чиновниками, считает политолог, руководитель политической экспертной службы Константин Калачев.

«Очевидно, в нынешней системе неблагоприятные сигналы на самый верх доходят с искажениями. Первому лицу стремятся докладывать только хорошие новости. Хотя адекватно оценивающим текущее положение специалистам было ясно нарастание трудностей. Но о них предпочитали молчать — может, надеялись, что пронесет как-то, со временем само собой рассосется?» — поделился он своей точкой зрения с amic.ru.

Рынки оценили критику

Депутат Госдумы Сергей Обухов (фракция КПРФ) заявил amic.ru, что ухудшение ситуации в экономике зашло так далеко, что молчать об этом стало невозможно:

«Выяснилось, что резкие оценки коммунистов — это не просто их стремление критиковать правительство, что действия правительства вызывают много вопросов. Инвестиции падают, малый бизнес сворачивается, в результате падение ВВП почти на 2%. Это результат действий руководства финансово-экономического блока и Центробанка. Здесь бы президенту отчитать госпожу Набиуллину, но пока он только ее хвалит. Хотя уже правительство, сжав зубы, возмущается высокой ставкой, которая душит производство и малый бизнес».

Как бы то ни было, но деловая среда одобрила критику президента в адрес правительства, сообщает агентство "Финам":

«Совещание у президента Владимира Путина по экономическим вопросам, судя по всему, было воспринято рынком с оптимизмом. Глава государства поручил правительству разработать комплекс мер по поддержке экономики, что может дать основания прогнозировать рост инвестиционной активности в стране, а это позитивно для фондового рынка».

*Признано иноагентом, а его юрлицо Radio Free Europe/Radio Liberty — нежелательной организацией в России