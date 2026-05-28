Путин заявил о преимуществе России в развитии ИИ
Нужно быть готовыми к грядущим переменам из-за развития ИИ, отметил президент
28 мая 2026, 22:51, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия — одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы в сфере ИИ. Его цитирует РИА Новости.
«Российская Федерация — одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта», — сказал Путин.
Как отметил российский лидер, РФ осознает, что объединение усилий с партнерами в сфере ИИ может дать колоссальный результат.
Президент добавил, что ИИ уже сегодня заменяет сотрудников младшего звена — по его словам, в будущем это может коснуться и работников среднего звена.
Путин также считает, что сценарий, когда миллионы людей в мире будут вынуждены сменить профессию из-за ИИ, реален. Он призвал быть готовыми к грядущим переменам из-за развития ИИ, а лучше — использовать их как драйвер экономического роста.
23:09:43 28-05-2026
Скоро и этот ньюанс исправим.
Да по-сути уже это сделали, может не поняли ещё.
На форуме где тусуются программисты, совсем другая информация и настроения. Но президенту конечно виднее
01:48:04 29-05-2026
и что, серьезно? Ему кто-то поверил?
05:25:52 29-05-2026
Лом лопату и кувалду никакой ИИ не заменит...
07:45:23 29-05-2026
кто президенту спитчи пишет?
уволить, а по-хорошему расстрелять за дискредитацию.
конские зарплаты программистов в дочерних компаниях минцифры - это не ИИ, и ни какого отношения к ИИ не имеет
07:49:40 29-05-2026
Колоссальные изменения это когда работники малого и среднего звена валом пойдут в рабочие?
07:50:59 29-05-2026
о преимуществе России в развитии ИИ -- че серьезно? Или опять, как четыре год назад, кто-то доложил не точную инфу? Если не специально подставил
08:02:02 29-05-2026
Гость (07:50:59 29-05-2026) о преимуществе России в развитии ИИ -- че серьезно? Или опят... Дух Чубвйса - из ничего, сделать чего, жив до сих пор, когда другого ничего нет.
07:55:03 29-05-2026
Да да да!
А ещё Шойгу грозит запустить в космос свой старлинк!!!
07:55:12 29-05-2026
"Российская Федерация — одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта», — сказал Путин."-------------- Чтобы создать ИИ нужно цап царапать по всему миру, ибо из добытого примитивного сырья ИИ не может родится.
07:57:28 29-05-2026
С чего начинается искусственный интеллект? С датчиков. Они заменяют находящиеся в головной части человека органы слуха и зрения. Потом это переваривается мозгом, другой частью.
13:50:20 29-05-2026
Гость (07:57:28 29-05-2026) С чего начинается искусственный интеллект? С датчиков. Они з... ии начинается с массивов данны. Именно поэтому Илон Маск занялся своим Гроком, у него теслы - крупнейший массив данных которые ездят, анализируют и собирают кучу информации, обучая нейронки. А далее он сделал еще один разумный шаг, он купил твиттер, это еще один огромный источник данных, и эта покупка была на 90% для развития нейронки. И что мы видим сегодня? Его Грок превосходит во многом гугловский джемини, оставив далеко позади различные миджорни и дипсики, Ну а нашу алису, даже сравнивать как то стремно с этими гигантами.
09:15:59 29-05-2026
ИИ уже вовсю использует враг в своих дронах.
А где там школьный планшет, который Чубайс презентовал Путину?