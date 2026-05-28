Путин заявил о преимуществе России в развитии ИИ

Нужно быть готовыми к грядущим переменам из-за развития ИИ, отметил президент

28 мая 2026, 22:51, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия — одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы в сфере ИИ. Его цитирует РИА Новости.

«Российская Федерация — одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта», — сказал Путин.

Как отметил российский лидер, РФ осознает, что объединение усилий с партнерами в сфере ИИ может дать колоссальный результат.

Президент добавил, что ИИ уже сегодня заменяет сотрудников младшего звена — по его словам, в будущем это может коснуться и работников среднего звена.

Путин также считает, что сценарий, когда миллионы людей в мире будут вынуждены сменить профессию из-за ИИ, реален. Он призвал быть готовыми к грядущим переменам из-за развития ИИ, а лучше — использовать их как драйвер экономического роста.