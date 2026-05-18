В России предложили научить ИИ отказывать детям в помощи с домашним заданием

Александр Асафов назвал нейросети новым вызовом для образования и призвал выработать правила взаимодействия с ними

18 мая 2026, 10:33, ИА Амител

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в интервью ТАСС заявил, что искусственный интеллект стал серьезным вызовом для системы образования, и необходимо выработать правила взаимодействия с ним. В частности, политолог считает, что голосовые помощники должны научиться отказывать детям в помощи с уроками.

«Это просто новый инструмент, с которым мы должны научиться работать с пониманием всей ответственности. И, наверное, я думаю, что за полгода мы додумаемся, когда голосовые помощники будут слышать детские голоса, которые будут просить помощи по математике, они будут давать другой ответ: "Делай сам!"» — сказал Асафов.

По его словам, нейросети — это новый вызов, сравнимый с появлением книгопечатания и интернета. Раньше были базы рефератов и сайты с готовыми домашними заданиями, а теперь студенты сдают идеальные работы, которые не могут защитить перед преподавателем. Дети при выполнении уроков активно пользуются голосовыми помощниками, которые стали частью каждой квартиры.

«Это некий новый вызов, такой же, как появление книгопечатания когда-то, такой же, как появление интернета», — отметил Асафов.

Он подчеркнул, что должны появиться внутренние регламенты допустимости использования результатов генерации нейросетей.

«Но это вопрос нашей эволюции. То есть техника эволюционировала, теперь и мы вместе с ней», — добавил политолог.

Асафов назвал нейросети "серьезнейшим антропологическим вызовом" и признал, что их влияние на образование и другие сферы еще до конца не изучено.

«Я думаю, что мы научимся справляться, но пока это выглядит как серьезный вызов для всей системы образования. Но опять же, это вопрос не создания катастрофических ожиданий, а действий», — сказал он.

Эксперт считает, что необходимо разработать этику, правила, законодательную базу, а также регламентировать хранение данных и обучение датасетов с учетом традиционных ценностей.