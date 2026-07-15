Esteo Центр "Альбион-Моторс" открыл бронирование нового внедорожника

Модель сочетает элегантный стиль, комфорт и безопасность в российских условиях

15 июля 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFG8B1ah

Внедорожник Esteo MX / Иллюстрация предоставлена компанией

На рынке Алтайского края появился игрок, способный задать новые стандарты в классе среднеразмерных внедорожников. Жители региона уже сейчас могут оформить предзаказ на технологичный среднеразмерный внедорожник Esteo MX ("Эстео ЭмИкс") в официальном дилерском центре "Альбион-Моторс" в Барнауле. Новинка сочетает выразительный и элегантный дизайн, современные цифровые системы и высокую степень безопасности, а также адаптирована к эксплуатации в российских условиях.

Дизайн по законам гармонии

Архитектуру автомобиля построили на правиле золотого сечения. Это решение позволило добиться безупречных пропорций кузова и продуманной эргономики салона. Цветовая палитра модели включает несколько цветов на выбор: белый "Аструм", черный "Сагиттариус", серый "Фантом" и серо-голубой "Сапфирин". Интерьер доступен в двух оттенках — благородном коричневом или элегантном черном. Эксклюзивный статус авто подчеркивают оригинальные литые диски диаметром 19 или 20 дюймов в зависимости от комплектации.

Быстрый и выносливый

Под капотом — двухлитровый турбированный двигатель мощностью 197 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Максимальная скорость — 210 км/ч. Семь режимов движения, четыре из которых предназначены для сложных дорожных условий, обеспечивают уверенность в городе и за его пределами. Клиренс в 200 мм и полностью оцинкованный кузов делают автомобиль практичным для ежедневной эксплуатации в российских погодных условиях.

Цифровые технологии и безопасность

Безопасность и удобство — главные приоритеты разработчиков. Каркас кузова собрали из высокопрочной стали, ее доля в конструкции достигает 85%. Пакет интеллектуальных ассистентов включает адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, систему помощи при перестроении и другие функции, повышающие уверенность за рулем.

Внутреннее пространство объединяет передовые мультимедийные технологии. Передние кресла получили расширенный набор электрорегулировок и функцию многозонного массажа. Мультимедиа состоит из трех независимых дисплеев, отдельный экран установили для переднего пассажира. Высокую скорость работы интерфейсов обеспечивает производительный процессор Snapdragon ("Снапдрагон"). Штатное оснащение пополнили акустика Boya Melody ("Бойя Мелоди"), возможность беспроводного обновления ПО "по воздуху", голосовой помощник с распознаванием русского языка и телематика для дистанционного управления машиной.

Стоимость и предзаказ

Собирать внедорожник будут на современном заводе в Шушарах (Санкт-Петербург) в партнерстве с компанией Defetoo ("Дефету"), что обеспечит высокое качество сборки и адаптацию к отечественным реалиям. Модель доступна в двух комплектациях — "Премиум" и "Флагман". Они различаются уровнем оснащения, конфигурацией акустики, дополнительными опциями и размером колесных дисков.

Минимальная цена новинки с учетом всех спецпредложений составит 3 890 000 рублей. Оставить заявку на предзаказ можно уже сегодня в барнаульском автоцентре "Альбион-Моторс".

"Альбион-Моторс"

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