Госдума одобрила законопроект о штрафах за езду без ОСАГО только раз в сутки
Сейчас водителя без страховки могут оштрафовать столько раз, сколько зафиксируют камеры
13 ноября 2025, 14:20, ИА Амител
Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект о штрафах за езду без полиса ОСАГО только раз в сутки. Об этом сообщает РИА Новости.
Проект закона предусматривает, что автомобилиста за вождение транспортного средства без полиса ОСАГО будут штрафовать только один раз в сутки вне зависимости от количества фиксаций нарушения камерами.
Сейчас водителей, управляющих машинами без ОСАГО, могут неоднократно в течение суток привлекать к административной ответственности за езду без полиса. Это происходит при каждой фиксации нарушения камерами. Штраф в этом случае составляет при первой фиксации 800 рублей, в случае повторного нарушения – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
«Рассматриваемый депутатами законопроект вводит положение, позволяющее привлекать к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 или 3 статьи 12.37 КоАП РФ, не более одного раза в сутки», – указывается в материале агентства.
Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года.
Напомним, с 1 ноября водителей без ОСАГО стали вычислять по камерам и штрафовать автоматически.
14:38:12 13-11-2025
Какое наказание будет тем страховщикам, которые отказываются ОСАГО оформлять по разным причинам, от "база зависла" до "старые машины не страхуем"?
15:45:20 13-11-2025
Гость (14:38:12 13-11-2025) Какое наказание будет тем страховщикам, которые отказываются... Такого уже давно нет) ты когда последний раз страховался?
16:11:39 13-11-2025
Гость (15:45:20 13-11-2025) Такого уже давно нет) ты когда последний раз страховался?... Так с тех пор и перестал страховать ОСАГО, когда страховые в страховании отказали под выдуманными предлогами, а государство не вмешалось в эту несправедливость.
16:53:49 13-11-2025
Гость (16:11:39 13-11-2025) Так с тех пор и перестал страховать ОСАГО, когда страховые в... Вот таких умных и надо штрафовать каждый день, чтобы начали страховаться. Когда что то случиться, по вашей вине (а это случится обязательно), люди будут страдать терять своё время и деньги. А вам будет фиолетово. Да, кстати, если давно не страхуетесь, сейчас ещё и страховка с 0 классом будет стоить как чугунный мост, и опять страховщики будут виноваты.
00:50:57 14-11-2025
Гость (16:11:39 13-11-2025) Так с тех пор и перестал страховать ОСАГО, когда страховые в... Драть таких васьков в три шкуры надо,потом чуть дтп бегает виновник без осаго с выпученными глазами т.к ущерб возместить нечем и взять по суду кроме анализов с такого нечего. Расповадили вас,в нулевые за езду страховки гайцы номера снимали