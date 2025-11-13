Госдума одобрила законопроект о штрафах за езду без ОСАГО только раз в сутки

Сейчас водителя без страховки могут оштрафовать столько раз, сколько зафиксируют камеры

13 ноября 2025, 14:20, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект о штрафах за езду без полиса ОСАГО только раз в сутки. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект закона предусматривает, что автомобилиста за вождение транспортного средства без полиса ОСАГО будут штрафовать только один раз в сутки вне зависимости от количества фиксаций нарушения камерами.

Сейчас водителей, управляющих машинами без ОСАГО, могут неоднократно в течение суток привлекать к административной ответственности за езду без полиса. Это происходит при каждой фиксации нарушения камерами. Штраф в этом случае составляет при первой фиксации 800 рублей, в случае повторного нарушения – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

«Рассматриваемый депутатами законопроект вводит положение, позволяющее привлекать к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 или 3 статьи 12.37 КоАП РФ, не более одного раза в сутки», – указывается в материале агентства.

Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Напомним, с 1 ноября водителей без ОСАГО стали вычислять по камерам и штрафовать автоматически.