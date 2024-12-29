Пьяных водителей в новогодние праздники в Барнауле будет усиленно ловить ГАИ

С 29 декабря по 8 января в столице Алтайского края пройдут профилактические мероприятия "Нетрезвый водитель", "Пешеходный переход" и "Детское кресло"

29 декабря 2024, 08:02, ИА Амител

Оформление протокола за нарушение ПДД / Фото: amic.ru

Сотрудники Госавтоинспекции города Барнаула усилят контроль за пьяными автомобилистами в новогодние праздники, об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства. На новогодних каникулах также не останутся без внимания водители, которые перевозят несовершеннолетних пассажиров без детских удерживающих устройств и не пропускают пешеходов на зебре. На контроле будут и нарушители из числа пешеходов. Инспекторы ГАИ в период с 29 декабря по 8 января будут нести службу в усиленном режиме.

"Водители в состоянии алкогольного опьянения зачастую нарушают правила дорожного движения, превышая допустимую скорость, не соблюдая безопасные интервалы и дистанцию в потоке автомобилей. Кроме того, они неправильно оценивают время, необходимое для выполнения маневров. Все это нередко становится причиной дорожно-транспортных происшествий", – подчеркивают в ведомстве.

Госавтоинспекция города Барнаула обращается к водителям с просьбой не садиться за руль в состоянии опьянения и строго соблюдать правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. При приближении к пешеходным переходам заранее снижать скорость. А пешеходам, прежде чем начать переход, следует убедиться, что все автомобили остановились и уступают дорогу. При переходе проезжей части нужно убрать телефон, снять наушники и капюшоны – никакие посторонние предметы не должны отвлекать внимание и ограничивать обзор. Родителей также просят провести с детьми профилактические беседы по безопасности дорожного движения.