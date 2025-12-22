Пятимесячный ребенок умер от голода, после того как мать бросила его одного в квартире

При этом в квартире находились еще несколько детей, которые также голодали

22 декабря 2025, 15:05, ИА Амител

Квартира, место происшествия / Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю

В Норильске женщине предъявлено обвинение в убийстве ее пятимесячного ребенка, причиной смерти которого стало крайнее истощение.

Согласно данным Следственного комитета по Красноярскому краю, 35-летняя норильчанка проживала в квартире на улице Бегичева с тремя дочерьми возрастом 15, 2 и 1 год, а также с младенцем. В период с 14 по 17 декабря мать оставила детей без присмотра, уехав к своему знакомому.

«В результате продолжительного голодания 17 декабря пятимесячный младенец умер от истощения, – сообщили в Следственном комитете. – На данный момент двое младших детей находятся в больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Старшая дочь была направлена в социальный приют».

При осмотре жилища следователи установили, что дети не были обеспечены едой, так как в холодильнике отсутствовали продукты.