Пятимесячный ребенок умер от голода, после того как мать бросила его одного в квартире
При этом в квартире находились еще несколько детей, которые также голодали
22 декабря 2025, 15:05, ИА Амител
В Норильске женщине предъявлено обвинение в убийстве ее пятимесячного ребенка, причиной смерти которого стало крайнее истощение.
Согласно данным Следственного комитета по Красноярскому краю, 35-летняя норильчанка проживала в квартире на улице Бегичева с тремя дочерьми возрастом 15, 2 и 1 год, а также с младенцем. В период с 14 по 17 декабря мать оставила детей без присмотра, уехав к своему знакомому.
«В результате продолжительного голодания 17 декабря пятимесячный младенец умер от истощения, – сообщили в Следственном комитете. – На данный момент двое младших детей находятся в больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Старшая дочь была направлена в социальный приют».
При осмотре жилища следователи установили, что дети не были обеспечены едой, так как в холодильнике отсутствовали продукты.
15:07:34 22-12-2025
даешь больше выплат!!
15:11:21 22-12-2025
15 -летняя что, не могла позвать взрослых? или она умственно отсталая?
15:27:49 22-12-2025
Гость (15:11:21 22-12-2025) 15 -летняя что, не могла позвать взрослых? или она умственно... по видимому да
в 15 лет например Аркадий Гайдар уже полком командовал
16:23:53 22-12-2025
Гость (15:27:49 22-12-2025) по видимому дав 15 лет например Аркадий Гайдар уже полко... в 14
15:28:36 22-12-2025
Гость (15:11:21 22-12-2025) 15 -летняя что, не могла позвать взрослых? или она умственно... Да её похоже вся эта жизнь настолько задолбала, что она просто забила.
15:59:15 22-12-2025
Гость (15:11:21 22-12-2025) 15 -летняя что, не могла позвать взрослых? или она умственно... А вы думаете, что у такой матери рождаются гении? Вполне вероятно, что девочка с диагнозом. И да, а к опеке, отцу и прочим взрослым, которые должны были как-то контролировать ситуацию, у вас вопросов, как я понимаю, не нашлось? Только к подростку?
17:02:32 22-12-2025
Гость (15:59:15 22-12-2025) А вы думаете, что у такой матери рождаются гении? Вполне вер... в другой новости писали, что отец в тюрьме
16:27:45 22-12-2025
Младенец чей? 15ти летней?
....Возраст написан 15, 2 и 1 год, а также с младенц 5 мес....
20:01:52 22-12-2025
Гость (16:40:30 22-12-2025) Просто женщина досрочно выполняла демографический план, типа... дети с такой разницей (погодки) это уже риск, тк пауза мд беременностями должна быть минимум 2,5 года. а тут она 3 года подряд была беременна, вот младший ребенок уже был обделен ресурсом
00:08:49 23-12-2025
Ну ничего, она немножко посидит и выйдет по удо. Новых нарожает, если что.
А если серьёзно, её мало даже четвертовать, а ей даже трубы не перевяжут🤦 Представляете, как мучился этот ребенок! Медленно умирал, как в блокадном Ленинграде