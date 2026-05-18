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Рабочий день перед Днем России сократят на один час

После этого россиян ждут трехдневные выходные — с 12 по 14 июня

18 мая 2026, 07:49, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова сообщила РИА Новости, что рабочий день 11 июня будет сокращен на один час, поскольку следом за ним наступает праздник — День России.

«Следующие длинные выходные после майских праздников ожидают россиян с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России. При этом 11 июня является сокращенным рабочим днем — продолжительность работы уменьшается на один час», — сказала Солодовникова.

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Комментарии 1

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11:07:57 18-05-2026

Ураааааааааа!!!!!!!!!!

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