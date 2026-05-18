Рабочий день перед Днем России сократят на один час

После этого россиян ждут трехдневные выходные — с 12 по 14 июня

18 мая 2026, 07:49, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова сообщила РИА Новости, что рабочий день 11 июня будет сокращен на один час, поскольку следом за ним наступает праздник — День России.